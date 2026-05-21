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En la calle Alcántara

Muere un hombre atrapado entre su coche y una columna en un garaje de Madrid

Los detalles Los efectivos de SAMUR-Protección Civil confirmaron el fallecimiento después de practicar maniobras de RCP a la víctima, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

Muere un hombre atrapado entre su coche y una columna en un garaje de Madrid.Muere un hombre atrapado entre su coche y una columna en un garaje de Madrid.@EmergenciasMad
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Un hombre de mediana edad falleció tras quedar atrapado entre su vehículo y una columna en un garaje situado en la calle Alcántara de Madrid, según ha informado esta madrugada el servicio de Emergencias de la capital.

Los efectivos de SAMUR-Protección Civil confirmaron el fallecimiento después de practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a la víctima, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria cuando llegaron los servicios de emergencia, ha detallado la fuente en su cuenta de la red social X.

Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid procedieron a liberar al hombre, que había quedado atrapado entre el coche y una columna del aparcamiento

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