El 'cura' más famoso de Roma no lo era: desvelado el misterio de uno de los souvenirs más vendidos

Los detalles En 2002, con solo 17 años, Giovanni Galizia conoció a un fotógrafo que quería retratar a personajes italianos. Le pidió que se pusiera una sotana y el resto es historia.

En Roma, uno de los souvenirs más icónicos es el calendario de los "curas guapos", que durante más de dos décadas ha generado especulaciones sobre si su protagonista es un sacerdote o un modelo. Este miércoles, laSexta ha revelado la verdadera historia detrás de la portada: Giovanni Galizia, un joven que en 2002, con solo 17 años, posó para un fotógrafo italiano vestido de cura. Aunque nunca fue sacerdote ni modelo, su imagen se convirtió en un símbolo de la ciudad. A pesar de su fama en Roma, Galizia lleva una vida normal en Verona.

No era cura. Desvelado el misterio de uno de los souvenirs más vendidos deRoma, el calendario de los curas guapos. Durante más de dos décadas se ha especulado sobre si el joven que aparece en la portada es un sacerdote o un famoso modelo. Este miércoles laSexta ha sabido su verdadera historia.

Seguro que reconocen su cara si han visitado Roma. El calendario con su rostro está en todos los quioscos y tiendas de souvenirs, pero este miércoles se ha sabido que ni él ni el resto de hombres que aparecen en el calendario son ni curas ni modelos.

El de la portada se llama Giovanni Galizia. "La verdad es que no tenía ni idea de que esto iba a tener tanta repercusión", ha revelado ahora en un programa italiano de la cadena Rai 1. En 2002, con solo 17 años, conoció a un fotógrafo que quería retratar a personajes italianos. Le pidió que se pusiera una sotana y el resto es historia.

"Para mí era un juego, siguió siendo un juego y, además, firmé una autorización, así que, en realidad, él podía hacer lo que quisiera con la foto", ha contado Galizia.

Giovanni se convirtió en un icono de la ciudad sin saberlo. "Este es un calendario que vuelve locos a los extranjeros, sobre todo a las estadounidenses, que lo compran porque les atraen esos chicos guapos, que son modelos, pero vestidos de cura", cuenta una trabajadora en una tienda de souvenirs de la capital italiana.

Su rostro es casi tan famoso como los imanes del Coliseo, aunque 20 años después pasa desapercibido en su Verona natal. "Tengo un trabajo normal y llevo una vida absolutamente normal", ha asegurado. Mientras, en Roma, su sonrisa seguirá siendo una parada obligatoria para los que la visiten, pero ahora ya saben su historia.

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