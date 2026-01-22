Tres muertos y un herido grave tras un tiroteo en el sureste de Australia

Los detalles La Policía ha establecido "una escena del crimen y ha iniciado una investigación sobre las circunstancias del incidente". El suceso ha ocurrido en la localidad de Lake Cargelligo, a unos 600 kilómetros al oeste de Sídney.

Un tiroteo en Lake Cargelligo, Nueva Gales del Sur, ha dejado tres muertos y un herido grave, informó la Policía australiana. El incidente, que ocurrió a las 16:40 hora local, involucró a dos mujeres y un hombre fallecidos, mientras que el herido ha sido hospitalizado en estado grave pero estable. La Policía ha establecido una escena del crimen y está investigando el suceso. El supuesto autor del tiroteo se ha dado a la fuga. Este incidente ocurre tras la aprobación de una ley que endurece la tenencia de armas, motivada por un atentado en Bondi vinculado al Estado Islámico. En Australia hay más de 4,1 millones de armas de fuego.

Tres personas han muerto y una ha resultado herida de gravedad debido a un tiroteo en una localidad del interior del estado de Nueva Gales del Sur, al que pertenece Sídney, según ha informado la Policía australiana.

"Se insta a la población a evitar la zona y a los residentes locales a permanecer en sus casas", ha apuntado en un comunicado la Policía del estado de Nueva Gales del Sur, que informa de que han fallecido dos mujeres y un hombre.

El suceso ha ocurrido en la localidad de Lake Cargelligo, a unos 600 kilómetros al oeste de Sídney, alrededor de las 16:40 hora local (5:40 GMT), conforme a la información de las autoridades.

La Policía ha establecido "una escena del crimen y ha iniciado una investigación sobre las circunstancias del incidente", apunta el texto. El herido, un hombre, ha sido trasladado al hospital en estado grave pero con pronóstico estable.

Según el canal público ABC, el supuesto perpetrador se ha dado a la fuga. Este tiroteo ocurre después de que el Parlamento australiano aprobara el martes una ley para endurecer la tenencia de armas tras el atentado en la playa de Bondi en Sídney del pasado diciembre que dejó 16 muertos, incluido uno de los asaltantes.

El 14 de diciembre dos hombres, padre e hijo, dispararon contra las personas que acudieron a un evento organizado en Bondi por la comunidad judía, en un atentado vinculado por las autoridades con la ideología del Estado Islámico (EI).

Las autoridades identificaron a los asaltantes como Naveed Akram, de 24 años, quien está preso y acusado de 15 cargos de asesinato y uno de terrorismo, y su padre, Sajid Akram, abatido por la Policía y que tenía licencia para poseer varias armas de fuego.

En Australia hay más de 4,1 millones de armas de fuego, incluidas más de 1,1 millones en Nueva Gales del Sur -cuya capital es Sídney-, según los registros oficiales, señaló la semana pasada el gobierno de Camberra.

