Varios grupos de docentes se manifiestan en Barcelona en una huelga que corta las principales vías de la ciudad y carreteras

Un grupo de docentes en huelga han cortado la Ronda Litoral de Barcelona a primera hora de este miércoles

Los detalles Los manifestantes han irrumpido en la calzada con pancartas y silbatos para proclamar sus reivindicaciones, lo que ha generado algunos momentos de tensión con agentes de los Mossos que intentaban impedir los cortes de las vías.

Poco después de las 7:00 horas de este miércoles, varios grupos de docentes en huelga en Cataluña han cortado la Gran Via, la Avenida Meridiana y las dos Rondas de Barcelona, provocando un gran colapso circulatorio en la capital catalana, así como una decena de autopistas y carreteras de la red viaria catalana.

Los manifestantes han cortado la autopista C-32 en Mataró (Barcelona), la C-31 entre L'Hospitalet y el Prat de Llobregat, la N-II en Vilamalla (Girona), la C-17 y la C-25 en Gurb (Barcelona), la C-55 en Manresa y Olesa de Montserrat (Barcelona), la C-58 en Sant Quirze del Vallès (Barcelona), la C-59 en Moià (Barcelona) y la C-37 en Valls (Tarragona).

Además, los docentes han irrumpido en la calzada con pancartas y silbatos para proclamar sus reivindicaciones, lo que ha generado algunos momentos de tensión con agentes de los Mossos que intentaban impedir los cortes de las vías.

Durante la mañana, un grupo de docentes ha accedido a la Ronda Litoral de Barcelona minutos después de las 7:00 horas a la altura de la Villa Olímpica en ambos sentidos de la marcha y la Guardia Urbana ha desviado el tráfico por las salidas cercanas; y otro grupo ha cortado la Ronda de Dalt en Roquetes en sentido Llobregat, mientras la Gran Via ha sufrido cortes junto al edificio de la Campana, cerca de la plaza Cerdà y la Avenida Meridiana ha sido cortada junto al parque de Can Drago. Por su parte, en la C-32, los docentes han cortado esta autopista en las proximidades del Mataró Park en sentido a Barcelona.

Los múltiples cortes en los accesos de Barcelona han provocado un notable colapso circulatorio en hora punta en la capital catalana, y ha afectado a algunos de los autocares que prestan servicio alternativo a los pasajeros de Renfe por los cortes en diversos tramos de Rodalies.

Mejoras salariales y laborales

Los profesionales del sector educativo catalán está llamados a seguir este miércoles una huelga convocada por los principales sindicatos para reclamar mejoras salariales y laborales, así como ratios más bajas en el aula y más recursos para atender al alumnado.

Los sindicatos USTEC-STEs (IAC), CCOO, CGT, UGT y Professors de Secundària confían en conseguir una movilización masiva de maestros, profesores y personal de atención educativa, sobre todo en los centros públicos, aunque también están convocados los concertados.

Entre sus principales reclamaciones, destaca un incremento salarial para compensar la pérdida del poder adquisitivo que arrastra el colectivo desde los recortes de la gran crisis económica, que los sindicatos cifran en un 20 %. También exigen reducción de ratios en las aulas para poder atender en condiciones al alumnado, estabilidad de las plantillas, más recursos para la escuela inclusiva y la eliminación de la sobrecarga burocrática.

El paro va acompañado de manifestaciones convocadas por toda Cataluña - Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida y Tortosa -, mientras que esta noche pasada se habían organizado encierros en algunos centros educativos.

