Vecinos de Barcelona denuncian la masificación en zonas turísticas y la falta de inversión en los barrios: "Parece un parque temático"

¿Por qué es importante? A los pies de la Sagrada Familia, el comercio local ha ido dejando paso a las tiendas de souvenirs. Allí, el precio de la vivienda se ha duplicado en los últimos cinco años.

Mientras los turistas buscan la foto perfecta en el Park Güell, otros, como Xavi, solo intentan hacer una vida normal en el barrio. "Cruzo el parque cada día para llevar a la niña al colegio y todo lo bonito que podría ser tener un parque como el Park Güell, al final es un agobio por toda la gente que hay", expresa Xavi Elson, vecino y miembro de 'Recuperem el Park Güell'.

Hasta coger el autobús requiere ya de cierta picaresca: "El Ayuntamiento decidió quitar el 116 de Google Maps y ahora para venir te hace andar un trozo, en lugar de subir con el bus de barrio", denuncia Xavi.

Los vecinos aseguran que se destina más dinero al Park Güell que al propio barrio que lo rodea: "En 20 o 25 años se ha remodelado una calle y encima nos dicen que ha sido gracias a las entradas vendidas en el Park Güell; como que tenemos que estar agradecidos, como si nosotros no pagáramos impuestos para que nos arreglen una calle", critican el miembro de 'Recuperem el Park Güell'.

Algo parecido sucede a los pies de la Sagrada Familia, donde el comercio local ha ido dejando paso a las tiendas de souvenirs. "No sabes si estás en un barrio o en un parque temático más y la verdad es que es una pena porque cuando los turistas por la noche se van, aquí no queda nada", manifiesta Àlex Labad, vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB).

Allí, el precio de la vivienda se ha duplicado en los últimos cinco años, un escenario que poco a poco se extiende al resto de la capital catalana, lo que hará, según dice Àlex, que mucha gente de su generación "no pueda pensar en tener familia en la ciudad que les vio nacer y tengan que emigrar".

Ante esta situación, desde la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) reclaman al Ayuntamiento medidas para limitar la presión turística. "Pedimos que el 75% que va destinado al fomento del turismo vaya destinado a aminorar las externalidades negativas que el turismo genera en la ciudad", señala vicepresidente de la FAVB. El deseo de los vecinos es que Barcelona no solo sea una ciudad para visitar, sino también para vivir.

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