Muchos ayudantes de los Reyes Magos buscan regalos reutilizados. De hecho, tres de cada diez emisarios de sus majestades han optado por el mercado de segunda mano este año. "Allí son carísimos pero aquí son más baratos", explica un joven estadounidense que busca una tablet de segunda mano. "Se pueden conseguir cosas buenas con el precio muy bajo", confiesa otro. Y como él, el 71% de los compradores prefiere la segunda mano a la de encontrar precios más competitivos.

Desde Wallapop, Cristina Gómez nos lo confirma. "Recurren a productos reutilizados cuando quieren acceder a productos de alta calidad con precios muy competitivos", señala. Este cambio de hábito en la compra de regalos de reyes no solo lo han notado las plataformas, también las tiendas de segunda mano. Montse Merino, la dueña de una, cree que las necesidades ecológicas han impulsado al consumidor a reflexionar. "Sobre consumir menos o consumir de manera más moderada", añade.

Dentro de este tipo de mercado, lo más demandado son la automoción, electrónica y moda. El tienda de Fernanda, encargada de Triolet Vintage, cada año notan más la visita de sus majestades. "He notado bastante que gusta mucho regalar esa joyita, ese elemento diferenciador que no tienen otras tiendas", explica. Cuando no aciertan, que también pasa, siempre se puede recurrir al mercado de segunda mano de nuevo. Y así lo hace el 32% de los españoles.