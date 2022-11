La directora de cine Jennifer Siebel Newsom, una de las víctimas de Harvey Weinstein, ha protagonizado uno de los relatos más duros del juicio contra el magnate del cine. Siebel Newsom, esposa del gobiernador de California, Gavin Newsom, se negó por completo a sucumbir a la petición del abogado defensor de Westein, Mark Werksman, que exigió a la víctima que recreara como fingió un orgasmo cuando fue presuntamente violada por el director de Hollywood.

Mark Werksman exigió a la primera dama de California mostrar cómo "indicó su placer" durante la presunta violación. Algo a lo que la actriz se negó con rotundidad: "Esto no es 'Cuando Harry conoció a Sally'. No voy a hacer eso". La víctima alegó que realizó ruidos de placer para que Weinstein acabara de violarla cuanto antes.

Siebel Newsom ha testificado que Weinstein la había violado en 2005 cuando tenía 31 años e intentaba desarrollar una carrera como actriz y productora. Para aquel entonces, Newsom, de 48 años, era "una actriz impotente que intentaba abrirse camino en Hollywood" y ella pensó que tendría una reunión con Weinstein para hablar sobre su carrera en un hotel de Beverly Hills, según el fiscal de distrito adjunto, Paul Thompson.

Siebel Newsom ha explicado que el magnate esperó a que la multitud se despejara para acercarse a ella: "Parecía que el mar rojo se estaba abriendo", testificó. "No sé si fue deferencia o miedo". Ella dijo que Weinstein, entonces en el apogeo de su poder en Hollywood, era "el hacedor de reyes" para los que estaban en la sala. "Me sentí un poco intimidada", dijo. "Era encantador. Al principio me trató como si tuviera mucha curiosidad por mí. ¿Tal vez me sentí halagada?". Más tarde, ella y un amigo se encontraron con él en el bar del hotel. "Sentí que había un interés genuino en hablar sobre mi trabajo", explicaba ante el juez.

Ella no recuerda si fue Wenstein o su asistente quien pidió al resto de personas presentes que abandonaron la habitación para dejarlos solos, momento en el que según su testimonio, él se agachó llevando un albornoz y le preguntó "¿Puedes ayudarme?". Siebel Newsom recordó que en ese momento "él se estaba tocando" y posteriormente la agarró y se la llevó al dormitorio, donde, aseguró, la violó. Así, ha explicado que Weinstein penetró sus partes íntimas con los dedos y luego su pene "deformado", que ha descrito como "una especie de pez, el pene, algo estaba distorsionado en los testículos... Mucha piel, mucha piel ahí abajo".

"No sé cómo sucedió", aseguró entre lágrimas la cineasta, quien admitió también que no vio "las pistas" ni supo escapar de esa situación. En el interrogatorio, el abogado defensor Mark Werksman sugirió por el contrario que Siebel Newsom tuvo sexo consentido con el productor porque quería que le ayudase en su carrera.

Los abogados de Weinstein dicen que los dos tuvieron relaciones sexuales consentidas y que ella buscó usar al poderoso productor para avanzar en su carrera. Así, este martes, el abogado de Weinstein, Mark Werksman, le preguntó por qué agregó nuevos detalles a su relato después de su primera reunión con la policía. La mujer explicó que ha estado compartiendo su experiencia "poco a poco porque es muy doloroso".

Uno de los hechos que Werksman ha pedido explicar a Jennifer Siebel es por qué envió "docenas" de correos electrónicos a Weinstein en los años posteriores a este encuentro. En uno de ellos Newsom habría agradecido al magnate de Hollywood haberla invitado a ella y a su esposo a una fiesta previa a los Oscar. En este aspecto, Siebel Newsom ha explicado que tenía miedo a Weinstein y que sentía la necesidad de ser amable con él.

Weinstein, de 70 años, fue condenado por abusos sexuales en Nueva York en febrero de 2020. Fue extraditado de Nueva York a una prisión de Los Ángeles en julio de 2021 y ahora está apelando su condena.