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Fin de existencias en una hora y plazas llenas para el intercambio: el Mundial desata la locura por los cromos de fútbol

Los detalles Muchas ciudades españolas se convierten, de nuevo, en sedes para los intercambios de cromos entre todos los que tratan de completar el álbum.

La fiebre por los cromos del Mundial hace casi imposible poder encontrarlos: "He pedido más, pero no hay"
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Con el Mundial de Fútbol ya en marcha vuelve también la fiebre por una de las tradiciones más futboleras: la colección de cromos. Y esta fiebre para rellenar los álbumes no es solo una afición de críos, sino que los mayores se suman.

Porque los años pasan y las generaciones van cambiando, pero si hay algo que permanece es la ilusión por adivinar qué habrá dentro de esos pequeños sobres.

Y es que este año la fiebre por los cromos ha pillado por sorpresa incluso a los más veteranos. "Es el año que ha tenido el éxito más grande. Ha sido un boom que nos ha sorprendido a todos", reconoce desde Panini, la compañía distribuidora de las pegatinas, su director general en España, Lluís Torrent.

El motivo está claro: el Mundial ya está aquí. Las consecuencias, también con kioskos arrasados y sin existencias para abastecer una demanda que arrasa con los sobres a la hora de que lleguen.

Tal es la pasión que hay quien dedica su mañana de domingo precisamente a esto. Las ciudades españolas se convierten en sedes de aquellos que quieren intercambiar cromos con quienes comparten su afición.

Por ejemplo, en Sevilla, donde padres e hijos comparten una pasión que ya trasciende todas las generaciones. "Aquí te puedes encontrar a un padre de 40 años o a un niño de siete", reconoce un niño.

Algo que también ayuda a que no toque rascar tanto el bolsillo comprando sobres. Un hobbie que llena plazas por todo el país. También en Barcelona, en ese mismo lugar que generaciones anteriores también lo utilizaron para cambiar cromos.

Coleccionistas que, con sus propios métodos como la aplicación de la colección o el más tradicional listado en papel y boli, tratan de completar sus álbumes demostrando que tradiciones como esta no se pierden pasen los años que pasen.

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