Para el Mundial de Fútbol siempre la mejor televisión: se dispara la venta de los modelos superiores

Los detalles Ya sea para aumentar su tamaño, para actualizar un modelo o incluso para tener uno que no se tenía, la llegada del evento futbolístico ha conllevado una mayor compra de televisiones.

Con la llegada del Mundial, las televisiones se convierten en el aliado perfecto para los aficionados al fútbol, impulsando un aumento en su compra. Este fenómeno no es nuevo, pero este año se ha intensificado notablemente, según fuentes del sector. El evento es una oportunidad ideal para actualizar a modelos más grandes, especialmente de más de 60 pulgadas. Los fabricantes aprovechan para lanzar promociones, ofertas y nuevos modelos, conscientes del interés que genera el Mundial. Históricamente, estos eventos han marcado hitos tecnológicos, como la introducción del Full HD en 2006, y están profundamente ligados a nuestros recuerdos.

Llega el Mundial y las televisiones se convierten en el mejor aliado de los aficionados al fútbol. El comienzo del mayor evento futbolístico lleva de la mano la mayor compra de esos dispositivos que permiten disfrutar de los partidos.

"Todos los años, en cuanto hay un evento deportivo, suele aumentar, pero este año se está dando con bastante fuerza", reconoce Esteban Cebellan, vendedor de Carrefour.

La cita mundialista ha demostrado ser el mejor momento para dar el salto a un modelo superior o a uno más grande porque las televisiones de más de 60 pulgadas suelen ser los objetivos de los compradores.

Y los fabricantes lo saben: lanzan promociones especiales, ofertas, e incluso nuevos modelos. "Cada Mundial los fabricantes destinan muchos esfuerzos a que durante esa temporada pueda haber producto nuevo", explica Xavi Juez Ros, encargado del establecimiento 'Milar'.

Los mundiales son momentos clave también para la imagen: la señal en Full HD se estrenó en el de 2006. Y el que acogió España en el 82 hizo que muchos decidieran pasarse al color.

Porque cuando hacemos memoria, descubrimos que las televisiones están muy ligadas a nuestros recuerdos de los Mundiales.

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