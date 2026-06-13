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Nuevos modelos

Para el Mundial de Fútbol siempre la mejor televisión: se dispara la venta de los modelos superiores

Los detalles Ya sea para aumentar su tamaño, para actualizar un modelo o incluso para tener uno que no se tenía, la llegada del evento futbolístico ha conllevado una mayor compra de televisiones.

Imagen de una oferta de televisores
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Llega el Mundial y las televisiones se convierten en el mejor aliado de los aficionados al fútbol. El comienzo del mayor evento futbolístico lleva de la mano la mayor compra de esos dispositivos que permiten disfrutar de los partidos.

"Todos los años, en cuanto hay un evento deportivo, suele aumentar, pero este año se está dando con bastante fuerza", reconoce Esteban Cebellan, vendedor de Carrefour.

La cita mundialista ha demostrado ser el mejor momento para dar el salto a un modelo superior o a uno más grande porque las televisiones de más de 60 pulgadas suelen ser los objetivos de los compradores.

Y los fabricantes lo saben: lanzan promociones especiales, ofertas, e incluso nuevos modelos. "Cada Mundial los fabricantes destinan muchos esfuerzos a que durante esa temporada pueda haber producto nuevo", explica Xavi Juez Ros, encargado del establecimiento 'Milar'.

Los mundiales son momentos clave también para la imagen: la señal en Full HD se estrenó en el de 2006. Y el que acogió España en el 82 hizo que muchos decidieran pasarse al color.

Porque cuando hacemos memoria, descubrimos que las televisiones están muy ligadas a nuestros recuerdos de los Mundiales.

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