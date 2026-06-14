Muere ahogada una niña de 12 años en la playa de Costacabana, Almería

Los detalles Esta supone la segunda muerte por ahogamiento registrada en la provincia en las últimas horas tras el fallecimiento de una mujer de 31 años en Carboneras.

Una tragedia ha sacudido la costa almeriense con la muerte de una niña de 12 años en la playa de Costacabana, siendo la segunda víctima por ahogamiento en la provincia en pocas horas, tras el fallecimiento de una mujer de 31 años en Carboneras. El Centro de Coordinación de Emergencias 112 de Andalucía recibió un aviso a las 18:55 horas alertando de la desaparición de la menor mientras se bañaba. Un operativo de emergencia, que incluyó a la Policía Nacional, Policía Local, Salvamento Marítimo y otros servicios, logró rescatarla, pero las maniobras de reanimación no tuvieron éxito. La Policía Nacional confirmó su fallecimiento.

Una niña de 12 años ha muerto este sábado tras ser rescatada del mar en la playa de Costacabana, en la capital almeriense, lo que supone la segunda muerte por ahogamiento registrada en la provincia en las últimas horas tras el fallecimiento de una mujer de 31 años en Carboneras.

El Centro de Coordinación de Emergencias (Cecem) 112 de Andalucía ha recibido un aviso sobre las 18:55 horas que alertaba de que se le había perdido el rastro a la menor mientras se bañaba en las aguas de la citada playa.

De inmediato se ha activado un dispositivo de emergencias en el que han intervenido efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local, el Centro de Emergencias Sanitarias 061, Salvamento Marítimo, Protección Civil y el servicio municipal de playas.

Poco después del aviso, el operativo de Salvamento Marítimo ha logrado localizar a la niña y sacarla a la orilla. Los servicios sanitarios de emergencias han procedido entonces a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), aunque no han logrado revertir la situación.

Un portavoz de la Comisaría Provincial de Almería de la Policía Nacional ha confirmado a EFE el fallecimiento de la menor.

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