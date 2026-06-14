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Segunda muerte por ahogamiento

Muere ahogada una niña de 12 años en la playa de Costacabana, Almería

Los detalles Esta supone la segunda muerte por ahogamiento registrada en la provincia en las últimas horas tras el fallecimiento de una mujer de 31 años en Carboneras.

La playa de Carboneras, en Almería.
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Una niña de 12 años ha muerto este sábado tras ser rescatada del mar en la playa de Costacabana, en la capital almeriense, lo que supone la segunda muerte por ahogamiento registrada en la provincia en las últimas horas tras el fallecimiento de una mujer de 31 años en Carboneras.

El Centro de Coordinación de Emergencias (Cecem) 112 de Andalucía ha recibido un aviso sobre las 18:55 horas que alertaba de que se le había perdido el rastro a la menor mientras se bañaba en las aguas de la citada playa.

De inmediato se ha activado un dispositivo de emergencias en el que han intervenido efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local, el Centro de Emergencias Sanitarias 061, Salvamento Marítimo, Protección Civil y el servicio municipal de playas.

Poco después del aviso, el operativo de Salvamento Marítimo ha logrado localizar a la niña y sacarla a la orilla. Los servicios sanitarios de emergencias han procedido entonces a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), aunque no han logrado revertir la situación.

Un portavoz de la Comisaría Provincial de Almería de la Policía Nacional ha confirmado a EFE el fallecimiento de la menor.

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