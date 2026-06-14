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Se convierten en familia

'Más que un equipo': refugiados y migrantes encuentran integración, solidaridad y convivencia a través del fútbol

Los detalles Con equipos en Alicante, Gran Canaria, Madrid, Málaga y Valencia más de 100 jóvenes de diversas nacionalidades se reúnen semanalmente para demostrar que el fútbol no entiende de fronteras gracias a la iniciativa de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

'Más que un equipo': refugiados y migrantes encuentran integración, solidaridad y convivencia a través del fútbol.
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Un grupo de refugiados ha encontrado la integración en un balón, un campo y -lo fundamental- un equipo. Pese a que la vida no se lo ha puesto fácil, se han aferrado al fútbol, un lenguaje universal que les llena de esperanza. El CEAR C.F. es una iniciativa de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) que promueve la inclusión social refugiados y migrantes a través de este deporte. Más que un equipo, es una comunidad en la que se fomenta la solidaridad, la convivencia y el trabajo en equipo.

Con equipos en Alicante, Gran Canaria, Madrid, Málaga y Valencia más de 100 jóvenes de diversas nacionalidades se reúnen semanalmente para demostrar que el fútbol no entiende de fronteras. La falta de oportunidades les obligó a abandonar sus hogares en busca de un futuro, tal y como cuenta Destin Omoroman, jugador del equipo: "Llevo en España tres años ya. Salí de Nigeria y llegué a Canarias".

Aquí se dieron cuenta de que todo era más difícil de lo que les habían contado y enseguida volvieron a buscar refugio en algo que, desde niños, nunca les había fallado: "El amor al fútbol. Cuando te gusta algo, da igual lo que tengas que cumplir para conseguir tus metas".

Si ahora mismo pudieramos ver lo que ocurre en todo el planeta, más de una imagen sería la de un balón rodando. Y eso es, precisamente, lo que debieron pensar en CEAR cuando pusieron en marcha este proyecto. "Vienen de todos lados, son de todas las nacionalidades y al final, no sé cómo pero se entienden entre ellos", asegura Violeta Brui, técnico de CEAR.

Aunque su vida pueda seguir siendo complicada hoy en día, hay una cita a la que nunca fallan, donde han formado una verdadera familia: "Hablamos de música, tradiciones... cada uno sobre su cultura". Para su entrenador, Gonzalo Comendador, lo que más le ha llamado la atención "es la alegría que tienen".

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