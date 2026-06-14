Mueren el 'youtuber' Gaspi y el cantante Oliver Tree en una colisión entre dos helicópteros en Río de Janeiro.

Los detalles Al menos seis personas han muerto en la colisión, que ha tenido lugar en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de la ciudad.

El youtuber argentino Gaspar Prim, conocido como Gaspi, falleció a los 23 años en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro, Brasil, junto a otras cinco personas, incluyendo al cantante estadounidense Oliver Tree y dos productores, Lucas Vignale y Lucas Brito Chaves. Gaspi era famoso por su humor provocador y participó en eventos como La Velada del Año V de Ibai Llanos. Oliver Tree, de 32 años, estaba de gira y había planeado conciertos en Europa. El accidente, que involucró dos helicópteros, está bajo investigación por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos de Brasil.

El youtuber argentino Gaspar Prim, más conocido como Gaspi, ha fallecido a los 23 años este domingo tras el choque de dos helicópteros en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro, Brasil. En este trágico suceso han perdido la vida un total de seis personas, entre los que se encuentran el cantante estadounidense Oliver Tree y dos productores, el argentino Lucas Vignale y el brasileño Lucas Brito Chaves.

El creador de contenido es conocido por su humor provocador y sus vídeos, marcados por una personalidad arrolladora su voz grave y cómo no, su traje. Gaspi participó en La Velada del Año V, el multitudinario evento de Ibai Llanos, en 2025, en la que peleó contra el streamer español Perxitaa.

Por su parte, Llanos ha publicado un 'storie' en su cuenta de Instagram despidiéndose del 'youtuber'. "Descansa en paz, Gaspi. Una de las personas más maravillosas y talentosas que conocí en toda mi vida. Qué puta injusta es esta vida. Mando un fuerte abrazo a toda la familia y a seres queridos".

Por su parte, Oliver Tree, de 32 años, se encontraba de viaje en Brasil con motivo de una gira internacional. El intérprete de 'Life Goes On' y 'Miss You' dio un multitudinario concierto en la ciudad de São Paulo hace una semana, y tenía previsto cruzar el Atlántico para dar inicio a la etapa europea de su gira.

Su primer show en el viejo continente estaba programado para el 1 de julio en Lisboa, tras el que actuaría en dos conciertos planeados en Madrid y Barcelona. El artista, que cuenta con más de 11 millones de oyentes mensuales en Spotify, publicó este fin de semana un vídeo en su cuenta de Instagram junto a Thiago Alcântara, un influencer de Río de Janeiro, en el que se le ve vistiendo la camiseta de Brasil con su nombre estampado en el dorso.

En una de las aeronaves se encontraba el piloto junto a cuatro pasajeros, mientras que en el segundo helicóptero fue hallada la sexta víctima. Una de ellas se incendió tras caer dentro de un estacionamiento privado y el fuego destruyó a unos 20 coches eléctricos que se encontraban estacionados en el lugar.

Ambos pilotos contaban con "mucha experiencia" y se desempeñaban como instructores de aviación, según declaraciones a medios del alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere. De acuerdo con Cavaliere, el área donde ocurrió el accidente cuenta con múltiples cámaras de seguridad, cuyas grabaciones están a disposición de los peritos aeronáuticos.

Las causas del siniestro están siendo investigadas por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) de la Fuerza Aérea Brasileña.

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