Los factores tras la entrada masiva a Ceuta: bulos sobre la sentencia del Supremo y el Día del Trono, pero no sobre la regularización

Los detalles El informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional habla de una actuación perfectamente planificada en la que participaron gendarmes marroquíes que guiaron a la masa de migrantes.

El informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), al que ha accedido laSexta, revela que la entrada de 80.000 migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio fue facilitada por la permisividad de las fuerzas de seguridad marroquíes. Esta acción planificada por gendarmes marroquíes buscaba colapsar los sistemas de control en la frontera. El informe destaca la difusión de bulos, como uno que afirmaba que una sentencia del Tribunal Supremo permitía la entrada a nado sin expulsión. Además, se difundieron rumores sobre una oportunidad especial el 30 de julio, coincidiendo con el Día del Trono en Marruecos. Las fases del plan incluyeron la viralización de mensajes en redes sociales, la entrada masiva y consejos para evitar la expulsión.

El informe que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) ha entregado en la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso laSexta, señala que la entrada se 80.000 migrantes en Ceuta de los pasados 30 y 31 de julio se produjo, principalmente, por la permisividad y la colaboración de las fuerzas de seguridad de Marruecos.

Este documento habla de una actuación perfectamente planificada en la que participaron gendarmes marroquíes que guiaron a la masa de migrantes. Una actuación que habría tenido el objetivo de "colapsar" todos los sistemas de control españoles en la frontera de Ceuta. Además, dicho informe asegura que ninguna mafia local podría haber organizado una maniobra de tal magnitud.

La movilización de migrantes se basa, principalmente, en bulos que decían que una sentencia del Tribunal Supremo permitía entrar a todos los que lo hicieran a nado y no podían ser expulsados, y que solo se podían hacer devoluciones en caliente en los casos de aquellas personas que accediesen a territorio español saltando las vallas de Ceuta y Melilla.

También habla este informe de bulos difundidos desde Marruecos que hablan de que el 30 de julio era especialmente propicio para una avalancha migratoria debido a que coincidía con la celebración del Día del Trono en Marruecos, por lo que los dispositivos de seguridad estaban concentrados en esos festejos, en los que participaba el rey Mohamed VI, y no había efectivos policiales suficientes en la frontera con España.

No obstante, el CENIF no ha detectado bulos llamando a los migrantes a entrar en Ceuta alegando que aquellos que lo hiciesen podrían acogerse a una regularización de su situación administrativa.

Bulos y un plan por fases

El informe señala que la viralización de información tergiversada sobre la sentencia del Tribunal Supremo que hablaba de la imposibilidad de devolver a los migrantes que entrasen a nado en Ceuta dio pie a un flujo sin precedentes.

En una primera fase, los mensajes se movían, según la Policía Nacional, en redes abiertas, como Instagram, Facebook o TikTok, dónde se lanzaban proclamas como "30 de julio", "chicos , ¿hay alguna salida prevista?" o "hermanos, ¿alguien conoce otro grupo aparte de este para los que quieran subir a Ceuta?".

La segunda fase es la entrada masiva del día 30. En ese momento, la conversación pasa a grupos cerrados de mensajería, principalmente en WhatsApp. Además, se enfoca el mensaje en la coordinación operativa y se lanzan recomendaciones a los migrantes.

En esta segunda fase, se lanzan mensajes como "queremos avanzar en grupos de diez" o "que cada grupo se comunique entre sí mediante escritura a mano en lugar de internet, ya que está monitorizado".

Durante los días 30 y 31, los mensajes se viralizan a todas las aplicaciones simultáneamente y pasan a ser actualizaciones de cómo está la situación de la frontera además de el llamamiento de aprovechar urgentemente la ocasión.

La tercera fase se produce durante los días 30 y 31. En esas horas, los migrantes que ya han entrado en Ceuta informan a los que están fuera sobre la situación en la ciudad autónoma. En esos mensajes se informan de aspectos como "se ha abierto la puerta esta mañana" o "la aduana se ha abierto". Además, se difunden consejos para evitar la expulsión.

La cuarta y última fase se produce a partir del 31 de julio, cuando se aconseja, a través de todas las aplicaciones y redes, de que "hay que entrar en Ceuta y esconderse dentro hasta que se calmen los españoles".

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