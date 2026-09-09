La Fórmula 1 revoluciona Madrid: restricciones al tráfico, tiendas con personal bilingüe y hoteles con el cartel de completo

Los detalles En el circuito, los empleados trabajan a toda prisa para ultimar todos los detalles para la inauguración del viernes.

Madrid se prepara para la llegada de la Fórmula 1, con restricciones de movilidad desde el jueves. Los comercios cercanos se han adaptado para atender a los aficionados, mientras en el circuito se ultiman detalles para la inauguración. Las restricciones de tráfico generan críticas entre vecinos, pero los comerciantes están satisfechos con el incremento de ventas. Paula Durán, de El Rincón de Juanma, destaca la alta demanda y su nuevo menú para llevar. Las tiendas cercanas están abastecidas y preparadas para el público internacional. Se esperan ingresos de 59 millones de euros en hostelería, con hoteles llenos y entradas VIP para el evento a 1.000 euros por día.

Madrid está ya revolucionado por la llegada de la Fórmula 1. A partir del jueves empiezan las restricciones de movilidad. En los comercios cercanos, todos se han reinventado para poder vender y atender a todos los aficionados a este deporte de motor. En el circuito, se ultiman todos los detalles para llegar a tiempo a la esperada inauguración.

Allí, los toros elevadores cogen las curvas como si fuesen "La Monumental". Los trabajadores van con prisas para llegar al viernes. "A todo el mundo le oigo decir que va con un poco de retraso, pero bueno", comenta un chico.

De momento, lo que ha llegado son las restricciones de tráfico y las dificultades para aparcar en la zona. "Muy mal porque venimos de trabajar y si no podemos...", critica un vecino. Un ciclista que pasea por la zona considera eso "lo de menos" y pone el foco en "el ruido que van a montar".

Los comercios, preparados

Por otro lado, los comerciantes están más contentos que los vecinos. "Llevamos dos semanas que no damos abasto", cuenta Paula Durán, trabajadora de El Rincón de Juanma y que atiende diariamente a empleados del circuito Madring.

En el establecimiento, aprovechan la oportunidad con un nuevo menú para llevar. Se puede elegir un bocadillo y una lata, por 12 euros, o una hamburguesa y una lata, por 17.

La tienda de alimentación más cercana está a rebosar de provisiones. Lo mismo te vende bocadillos que merchandising y, consciente del gran público que se prevé en el circuito, ha formado a sus trabajadores en idiomas. "Tenemos un equipo preparado que habla inglés, español y francés", comenta el dueño.

Otra tienda cercana está diseñada específicamente para clientes de Fórmula 1 y han corrido para abrir a primera hora. "Estábamos desaprovechando la principal fuente de clientes", afirma una empleada.

Impacto en la hostelería

Madrid ya está llena de color por el nuevo evento. Se esperan 59 millones de euros en ingresos a la hostelería. Los hoteles están llenos y, el más cercano al circuito, también rebosa ya de trabajadores. Las pocas habitaciones disponibles cuestan 800 euros la noche y cuentan con unas vistas privilegiadas al circuito.

Otros 345.000 asistentes lo verán desde la grada. Aún quedan entradas, pero son VIP y valen 1.000 euros por día.

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