'No todas las almejas son iguales': el anuncio machista que usa a mujeres desnudas para promocionarse en una feria de marisco de Vigo

¿Qué ha pasado? Una compañía italiana se presentó en Conxemar con una promoción que la organización ha tildado de "sexista y vejatoria". Aunque el rechazo ha sido total, la marca está lejos de arrepentirse: "Ser diferente no es un límite".

En la feria de marisco Conxemar en Vigo, la empresa italiana 'La Selvaggia' ha generado controversia con su publicidad sexista. Utilizó eslóganes como "No todas las almejas son iguales" y "Pescado fresco", acompañados de imágenes de mujeres desnudas. Esta estrategia ha sido duramente criticada y la organización de la feria decidió expulsar a la compañía por "publicidad sexista y denigrante". A pesar del rechazo, la firma no muestra arrepentimiento, afirmando que su enfoque diferente es su fortaleza. No obstante, su publicidad ha sido calificada de poco creativa y centrada en la sexualización en lugar de en el producto.

'No todas las almejas son iguales'. Con este lema se ha presentado una empresa italiana en una feria del marisco de Vigo. Con este lema, acompañado además de fotografías de mujeres desnudas en un ejemplo más de publicidad machista. En una muestra más de que esos anuncios sexualizados siguen más que presentes en 2026.

En pleno siglo XXI, en el que la firma 'La Selvaggia', en la feria de Conxemar, ha empleado eslóganes como 'Pescado fresco' o el de 'No todas las almejas son iguales' con unas imágenes de mujeres sin ropa. Así ha sido su carta de presentación, una que lejos de ayudarles ha provocado un total y absoluto rechazo por parte de todos.

Incluyendo el de la propia organización de la feria, que les ha expulsado por "publicidad sexista y denigrante" y que dicen condenar "rotundamente" todo lo que ha pasado.

"La compañía queda fuera de Conxemar y ya no estará presente. Nuestra rotunda condena por el uso de una mujer como reclamo comercial sexista y vejatorio. Esta publicidad es incompatible con los principios de igualdad, dignidad y respeto que defiende la organización", han compartido.

La firma en cuestión, a pesar de la reacción que han provocado, está lejos del arrepentimiento: "Cuando la calidad es lo primero, ser diferente no es un límite. Es nuestra fuerza".

Una fuerza que entrenan con un tipo de publicidad que, lejos de ser creativa, vende un cuerpo antes que su propio producto.

Algo que no solo se ve en la publicidad que han presentado para la feria sino también en su cuenta de Instagram, con ese tipo de fotos con textos que dan pie a dobles sentidos e incluso anunciando un calendario.

Incluso a su propia azafata, en el que era su stand en el evento de Vigo, la han sexualizado: "Bendetta siempre está lista para recibirte".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido