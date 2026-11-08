La Policía desaloja un bloque ocupado en Manresa y la movilización consigue que las familias vuelvan a entrar horas después

El contexto La intervención terminó con el desalojo del inmueble, 20 personas heridas y un detenido, según la Plataforma de Vivienda. Apenas cinco horas después, las familias volvían a entrar en el edificio.

A las 7:00 horas, los Mossos d'Esquadra irrumpieron en un edificio ocupado en Manresa, provocando enfrentamientos con los ocupantes. La intervención resultó en el desalojo del inmueble, 20 personas heridas y un detenido. Sin embargo, la movilización de un centenar de personas logró revertir la situación, permitiendo que las familias regresaran al edificio cinco horas después. El inmueble, propiedad de la SAREB, llevaba más de diez años abandonado. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Cataluña (PAHC) busca que estas viviendas vacías se incorporen al parque público. El sindicato PAHC celebra este logro y reclama a la Generalitat que ofrezca alquileres sociales a las familias necesitadas.

Eran las 7:00 horas cuando los Mossos d'Esquadra irrumpían en un edificio de varias plantas ocupado en Manresa. Los agentes rompían los cristales para acceder al interior, donde las personas que se encontraban dentro trataban de resistir y dificultaban la entrada de la policía. Una intervención que terminó con el desalojo del inmueble, 20 personas heridas y un detenido, según la Plataforma de Vivienda.

Frente a la barrera policial, alrededor de un centenar de personas se habían concentrado para intentar impedir el desalojo. Una movilización que, finalmente, consiguió cambiar el desenlace de la jornada: apenas cinco horas después, las familias volvían a entrar en el edificio entre abrazos y gritos de celebración.

El inmueble es propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) y, según denuncia la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Cataluña (PAHC), llevaba más de diez años abandonado y con viviendas vacías. La organización defiende que su objetivo era liberar esos pisos para que pasaran a formar parte del parque público de vivienda. "¿Cómo podemos permitir que un bloque en un barrio como este tenga 12 pisos vacíos durante 10 años?", denuncia Martí de las Heras, portavoz de la PAHC, durante la movilización.

Según la Plataforma, en el interior del bloque vivían 15 familias, entre ellas ocho niños. Se trataba de personas que habían sido desahuciadas durante los últimos meses y que habían tenido que alojarse temporalmente en albergues. La movilización social ha sido clave para que estas familias no tengan que abandonar el edificio. A las 12:00 horas, después de una mañana de tensión, los concentrados celebraban la noticia y volvían a acceder al inmueble al grito de "¡Sí se puede!".

Según los Mossos d'Esquadra, la propietaria del edificio había manifestado su voluntad de ceder el uso de la propiedad, lo que permitió que se produjera este cambio de escenario después del desalojo.

La PAHC pide que los pisos pasen a ser públicos

Desde el sindicato PAHC celebran el resultado de años de lucha y organización para conseguir que estas viviendas vacías puedan tener un uso social. "Hemos conseguido que la Administración pública, después de años de lucha y de organización, genere el impacto para que un bloque de más de 12 viviendas pase a ser público·, explica Martí de las Heras, portavoz del sindicato.

Ahora, la Plataforma reclama a la Generalitat que incorpore estas viviendas al parque público y que se concedan alquileres sociales a las familias que las necesitan.

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