Dos detenidos por la muerte a tiros de un hombre de 55 años en Albacete

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional.

El contexto El 112 ha informado de que el suceso ha ocurrido en una vivienda de la plaza Ave María de la capital provincial a las 04:27 horas. Según han informado fuentes de la investigación, los detenidos son la mujer y el hijo de la víctima y el arma ha sido incautada.

La Policía Nacional ha arrestado a dos personas relacionadas con el asesinato de un hombre de 55 años en Albacete, ocurrido por arma de fuego. Los detenidos son la mujer y el hijo de la víctima, y el arma ha sido recuperada. El incidente tuvo lugar en una vivienda de la plaza Ave María a las 04:27 horas. El hombre fue trasladado en una UVI al Hospital de Albacete, donde falleció. Tanto la Policía Nacional como la Local intervinieron en el caso. Mantente informado con laSexta para seguir toda la actualidad y contenido relevante.

La Policía Nacional ha detenido a dos personas por la muerte de un hombre de 55 años por arma de fuego en Albacete.

Según han informado fuentes de la investigación, los detenidos son la mujer y el hijo de la víctima y el arma ha sido incautada.

El 112 ha informado de que el suceso ha ocurrido en una vivienda de la plaza Ave María de la capital provincial a las 04:27 horas.

El hombre ha sido trasladado por una UVI al Hospital de Albacete y también han intervenido Policía Nacional y Local. La Policía Nacional ha informado de que el hombre ha fallecido.

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