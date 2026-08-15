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Seísmo en Andalucía

Moreno pide "calma" tras una noche de "sobresalto" por el terremoto de magnitud 5 en Granada: "Sigamos las recomendaciones"

¿Qué ha dicho? El presidente de la Junta, en redes sociales, ha pedido "mucho cuidado con cualquier cornisa o fachada dañada" por el riesgo de desprendimientos. Andalucía ha activado la fase de emergencia en situación operativa 1.

Juanma Moreno, presidente de Andalucía Juanma Moreno, presidente de AndalucíaEuropa Press
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Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, ha pedido a la ciudadanía "calma" y "mucho cuidado" después del terremoto de magnitud 5 con epicentro en Alhendín, en Granada, que además de en la provincia nazarí se ha dejado sentir en localidades de Jaén, Málaga, Córdoba y Almería.

"Noche de sobresalto e inquietud en Granada con un terremoto de magnitud 5, que ha provocado algunos daños materiales y se ha llegado a sentir en varias provincias", ha compartido en redes sociales.

Moreno, ante esto, ha pedido "calma y mucho cuidado con cualquier cornisa o fachada dañada" ante el riesgo de desprendimientos. Además, ha solicitado a los ciudadanos y ciudadanas que sigan "todas las recomendaciones".

El terremoto en cuestión se ha producido a las 01:04 de la madrugada del viernes al sábado, con una profundidad primero de dos y después de diez kilómetros. Tras él, ha habido otras 15 réplicas; antes, se han producido otros tres temblores.

Ante esta situación, la Junta de Andalucía ha activado la fase de emergencia en situación operativa 1. Así lo ha anunciado Antonio Sanz, consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, con el objetivo de reforzar el seguimiento de la situación y de coordinar tanto recursos como las actuaciones necesarias.

En ese sentido, ha explicado que la Junta está trabajando de manera coordinada con la Diputación de Granada y con los ayuntamientos afectados, añadiendo que tanto los Bomberos como la Policía están analizando puntos con daños para evitar que por la zona transiten peatones.

En sus palabras, ha pedido a la gente respetar las indicaciones y otras medidas de prevención y de autoprotección como alejarse de fachadas, cornisas, balcones o muros ante las posibilidad de desprendimientos.

El terremoto a dejado unas 200 llamadas y avisos a emergencias, dejando numerosos daños materiales pero ninguna víctima.

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