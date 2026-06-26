Bea de Vicente analiza las novedades del caso Andic: la terapeuta podría negarse a declarar por el secreto profesional

Según se ha comentado en Más Vale Tarde, el nombre y los apellidos de esta mujer no figuran inscritos en los colegios oficiales de psicólogos de España. Tampoco constan en los colegios de médicos del país.

La investigación por la muerte de Isak Andic sigue sumando nuevos interrogantes. La jueza que instruye la causa ha citado a declarar a varios testigos clave, entre ellos las hermanas de Jonathan Andic, principal sospechosoy acusado de homicidio, dos excursionistas que auxiliaron al fundador de Mango tras el accidente y la terapeuta que, según distintas informaciones, atiende desde hace años a varios miembros de la familia.

Sin embargo, esta última ya podría haber comunicado su negativa a prestar declaración al acogerse al secreto profesional, la misma postura que mantuvo durante su comparecencia ante los Mossos d’Esquadra. No obstante, en las últimas horas ha surgido una cuestión que podría tener relevancia en el procedimiento.

Según se ha analizado en Más Vale Tarde, el nombre y los apellidos de esta mujer no figuran inscritos en los colegios oficiales de psicólogos de España. Tampoco constan en los colegios de médicos del país. A pesar de ello, la búsqueda de su trayectoria profesional ha permitido localizar unas conferencias impartidas en 2004 en una escuela de salud, donde aparecía presentada como "prestigiosa médico, psicóloga y psicoanalista".

Por su parte, Bea de Vicente explica que tanto la medicina como la psicología son profesiones reguladas en España y que, para ejercer legalmente, es imprescindible contar con la titulación correspondiente, homologada si se obtuvo en el extranjero, y estar colegiado.

"Si esta señora no ha homologado su título en España y no está colegiada, no ha podido ejercer", señala. No obstante, De Vicente distingue entre el ejercicio profesional y el deber de confidencialidad: "Puedes acogerte a tu derecho a no declarar como profesional de la salud mental porque guardas secreto".

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