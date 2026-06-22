La jueza citar a declarar a la novia del dueño de Mango, a las hijas y a la terapeuta de la familia y pide una reconstrucción de la caída de Andic

Los detalles La magistrada ha ordenado realizar una reconstrucción de los hechos en el lugar con la presencia de la Policía Científica conjuntamente con los doctores que realizaron la autopsia a Isak Andic y los peritos de Inspección Ocular.

La jueza del caso contra Jonathan Andic, hijo del dueño de Mango, ha citado a declarar a varios testigos, incluyendo a la pareja de Isak Andic, sus hijas y la terapeuta familiar, y ha ordenado una reconstrucción de los hechos. La familia defiende que la caída mortal de Isak fue un accidente durante una ruta de senderismo, aunque los Mossos d'Esquadra lo descartan. La jueza ha solicitado investigar las fechas y circunstancias del viaje de Jonathan a Ecuador, incautar dispositivos electrónicos y examinar comunicaciones y registros telefónicos. Además, se realizará un estudio conjunto de las lesiones de la víctima para esclarecer la dinámica de los hechos.

La jueza encargada de la causa contra el hijo del dueño de Mango, Jonathan Andic, ha decretado la citación a declarar en forma de testigos de varias personas, entre las que se encuentran la pareja de Isak Andic, sus hijas y la terapeuta familiar, así como también la elaboración de una reconstrucción de los hechos que acontecieron.

Tanto Jonathan Andic como la familia del creador de Mango han defendido desde el inicio que Isak Andic cayó al vacío entre las rocas mientras hacía junto a su hijo una ruta de senderismo en fue un fatídico accidente. Pese a ello, el último informe de los Mossos d'Esquadra descartaba que esa caída mortal fuera accidental.

Una defensa que ahora podrán señalar a la jueza directamente, ya que tanto la pareja de Isak Andic como sus hijas han sido citadas a declarar ante la magistrada. Y también ha sido llamada a comparecer la terapeuta familiar, cuya declaración cobra relevancia después de conocerse las palabras que reproducía Jonathan Andic en las sesiones sobre su padre, aunque su defensa mantiene que se tratan de "frases sacadas de contexto" que forman parte de un texto "más extenso, que tiene un relato y todo positivo de principio a fin".

Tras esas citaciones, la magistrada también ha decretado varias medidas para proseguir con la investigación. Primero, ha solicitado "esclarecer las fechas, circunstancias, motivaciones y actuaciones desarrolladas por el investigado" con respecto a su viaje a Ecuador.

Además, ha decretado la incautación de "todos los ordenadores o dispositivos electrónicos del que es usuario el investigado con la finalidad de proceder a su volcado a los efectos mencionados así como de cualquier otros de interés para la investigación", como también la solicitud a Mango de que entregue todos los terminales que se le han facilitado a Jonathan Andic entre los años 2020 y 2025.

Por otro lado, la jueza, con "la finalidad de proceder a la identificación de los dos excursionistas que interactuaron con el investigado", ha ordenado que se examine e investigue todos los terminales telefónicos conectados a la antena de telefonía móvil que dan cobertura al lugar de la precipitación entre las horas 12:33 y las 12:40 horas de ese 14 de diciembre de 2024, día en el que sucedieron los hechos.

Tras haber quedado acreditado que Jonathan Andic estuvo hasta en tres días diferentes en el lugar de los hechos pocos días antes del accidente, la jueza ha decretado que se investigue "todos tipos de comunicaciones, registros de tráfico y conexiones asociados al terminal o a la línea telefónica del investigado en la franja horaria en que estuvo posicionado en las referidas celdas de telefonía".

Por último, la magistrada ha ordenado la elaboración de una reconstrucción de la caída del dueño de Mango elaborada por la Policía Científica de los Mossos d'Esquadra en colaboración con los doctores que practicaron la autopsia y con los peritos de Inspección Ocular, "con la finalidad de que realicen conjuntamente un estudio de la tipología de las lesiones que presentaba la víctima con la posible dinámica de los hechos y vestigios hallados en el lugar de los hechos".

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