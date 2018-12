"Yo tenía 16 años, se subió encima de mí y me violó": el terrible relato de la actriz de 'Patito Feo' que indigna a Argentina

"Lo anulé para poder seguir adelante". Así comienza el vídeo en el que la actriz explica que las denuncias de otras actrices por abuso sexual a Juan Darthes le han ayudado a dar el paso. Ahora, nueve años después, ha encontrado fuerzas para denunciar la violación que sufrió.

"Gracias a que alguien habló, yo hoy puedo hablar". Se refiere a Calu Rivero, Anita Coacci y Natalia Juncos, tres actrices que habían denunciado al actor con anterioridad por abusos sexuales. La historia de Thelma es la más grave, pero no la única.

En mayo de 2009, la actriz tenía 16 años y se encontraba de gira con la serie 'Patito Feo'. Juan Darthés, entonces con 45 años, "era el único mayor de edad", según cuenta Thelma. La actriz explica que una noche empezó a besarla. "Yo le dije que no", explica, y sigue: "Me dijo: 'Mira cómo me pones', haciéndome sentir su erección, y yo seguía diciendo que no". Fardin cuenta que él siguió hasta que la violó."Se subió encima de mí y me penetró".

El caso recuerda al movimiento estadounidense #MeeToo, a través del cual varias actrices denunciaron al productor Harvey Weinstein por abusos sexuales. Un movimiento que dio la vuelta al mundo y que generó debates sobre el tema en instituciones como el Parlamento Europeo.

La actriz no está sola

Más de 400 mujeres se han movilizado a través del colectivo Actrices Argentinas y lideran la lucha contra la violencia de género en el país. Juntas, pañuelo verde (color representativo de la lucha por el aborto legal en Argentina) anudado a la muñeca, apoyan a la joven actriz en sus declaraciones y movilizan en redes sociales el hashtag #MiraComoNosPonemos.