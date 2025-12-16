Detienen en Portugal a Natalio Grueso, exdirector del Centro Nimeyer, tras más de dos años fugado

El contexto Natalio Grueso fue director del centro cultural Niemeyer en Avilés y acabó siendo condenado en junio de 2020 a 8 años de cárcel por malversación y falsedad documental.

Natalio Grueso, exdirector del centro cultural Niemeyer en Avilés, fue detenido en un pueblo pesquero de Portugal tras fugarse de la justicia. Condenado en 2020 a 8 años de cárcel por malversación y falsedad documental, desapareció cuando debía ingresar en prisión. En 2011, Grueso lideró el proyecto del Niemeyer, que prometía poner a Avilés en el mapa internacional y atrajo a figuras como Kevin Spacey y Woody Allen. Sin embargo, el proyecto colapsó debido a irregularidades financieras. Actualmente, Grueso está en el Centro Penitenciario de Badajoz, aunque podría ser trasladado a otra cárcel próximamente.

Sentado en la terraza de un bar con su tablet y bebiéndose una copa de vino blanco. Así disfrutaba Natalio Grueso de sus días como fugado de la justicia: escondido en un pequeño pueblo pesquero de Portugal. Sin embargo, las autoridades finalmente han logrado localizarle y detenerle. Tras esto, ha sido entregado a las autoridades españolas y trasladado al Centro Penitenciario de Badajoz.

Grueso fue director del centro cultural Niemeyer en Avilés y acabó siendo condenado en junio de 2020 a 8 años de cárcel por malversación y falsedad documental. Sin embargo, cuando debía entrar en prisión descubrieron que había desaparecido.

Para saber el por qué hay que retroceder a 2011. Fue la persona elegida para liderar el ambicioso proyecto del centro Niemeyer, que contó con una inauguración por todo lo alto.

Él mismo lo presentaba como una oportunidad para poner Avilés en el mapa internacional. "Esta obra de Niemeyer aquí en Avilés es como una nueva luz para esta ciudad", aseguraba.

Atraídos por esa apuesta cultural, aterrizaron en la ciudad personalidades como Kevin Spacey o Woody Allen.

Sin embargo, el proyecto se derrumbó como un castillo de naipes en unos pocos meses tras descubrirse cuentas que no cuadraban. La justicia acabó certificando que Grueso había desviado fondos de la fundación para uso propio.

Ahora, su abogado defensor, Francisco Miranda, ha apuntado que el ingreso en el centro penitenciario de Badajoz podría ser provisional y que en los próximos días podría ser trasladado a otra cárcel del país, algo que depende de la decisión de Instituciones Penitenciarias.

