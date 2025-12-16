Ahora

Trágico suceso

Hallan el cuerpo sin vida de un ciclista en la rambla de Las Moreras, Mazarrón

Los detalles La hija del fallecido, de 61 años, había compartido un mensaje en sus redes sociales informando de su desaparición tras haber salido con su bicicleta, pidiendo ayuda para localizarlo.

Efectivos de Policía Local han encontrado alrededor de las 10:00 horas el cuerpo sin vida de un ciclista, que se encontraba desaparecido desde la tarde de ayer, en el cauce de la rambla de Las Moreras, en la localidad murciana de Mazarrón.

El ciclista había salido ayer por la tarde a pasear junto a la citada rambla y a por la noche, al no haber regresado a casa, su familia dio aviso a la Policía Local de su desaparición. La hija del fallecido, de 61 años, había compartido un mensaje en sus redes sociales informando de su desaparición tras haber salido con su bicicleta, pidiendo ayuda para localizarlo.

De momento, se desconocen las causas del fallecimiento. Los agentes están pendientes de la autopsia.

En un primer momento, fuentes próximas a la investigación barajaron la posibilidad de que estuviese relacionado con el temporal, aunque no está confirmado porque en la zona donde se ha encontrado no se produjeron lluvias tan intensas y la rambla tenía menos caudal que en otras ocasiones.

Desde el Ayuntamiento de Mazarrón han señalado que parece que el cuerpo sin vida del ciclista no tiene signos de violencia.

