Las redes sociales, la web y los comentarios de otros usuarios son algunas de las valoraciones que una persona suele sopesar cuando va a comer a un sitio que no conoce. Por ello, los hosteleros cada vez están más pendientes de su imagen en la red. En muchos casos tienen en cuenta estas reseñas para mejorar, para intentar cambiar cosas o incluso para saber qué es lo que les gusta a sus clientes y potenciarlo.

Pero cuando un restaurante recibe una mala crítica sin que lleguen ni siquiera a entrar en el establecimiento, no es de extrañar que genere cierto enfado. Es el caso del restaurante 'La Cave' de Toledo, en el que Luis Miguel intentó sentarse a comer, sin éxito.

Al no conseguirlo no dudo en dejar una calificación de una estrella sobre cinco al establecimiento y un comentario en el que criticaba el comportamiento de las personas: "Me he acercado, ya que estoy de viaje en Toledo y un amigo me había recomendado este local. Y cuando llego me dice: '¿Tienes reserva? ¿No? Pues entonces nada'", describe Luis Miguel su experiencia.

"Al parecer, sin reserva no te dan ni opción a esperar mesa libre. No sé como estará la comida allí, pero desde luego el trato al cliente es fatal, parece que van sobrados", continúa justificando la mala puntuación que ha puesto en Google. Además, comenta lo que le ha molestado: "Al menos, que me hubiesen dicho tiempo de espera estimado, pero directamente me ha largado. Desde luego, ni aunque tuviese opción de volver, volvería. Hay que saber tratar a los clientes y también a los turistas".

Al recibir esta mala reseña, desde el restaurante no han tardado en contestar: "Al parecer, si el restaurante está completo tenemos que levantar a alguien de su silla, la cual ha reservado con anterioridad, para que usted pueda sentarse. Es increíble que, admitiendo abiertamente que ni siquiera has cruzado la puerta, ya te crees con derecho a despreciar el trabajo de mucha gente y que tu opinión sobre algo que no conoces pueda ser publicada. En fin. Gracias por venir".

"Te doy una estrella, porque no hay menos"

Tras esta reacción del restaurante, Mercedes, la pareja de Luis Miguel no ha tardado en defender su punto de vista y volver a valorar el establecimiento con una estrella sobre cinco.

"Como bien dice mi pareja en el comentario anterior, no se trata de levantar a un cliente de la mesa para sentar a otro. Se trata de cordialidad hacia un cliente, dar la posibilidad de un tiempo de espera para poder sentarnos (ya que no teníamos prisa) y tener interés en atender a unos clientes. En otros restaurantes donde fuimos también ese día, estaban completos y nos ofrecieron dar una vuelta y volver en una media hora, lo que viene siendo un mínimo de interés en atender a los clientes", explica Mercedes en un comentario posterior.

Aunque destaca que el principal problema fue el trato que tuvieron con ellos: "Ya no solo eso, si no las formas, porque la actitud fue pésima por parte del camarero. Tú no te explicas como se puede poner una reseña sin probar la comida, y yo no me explico como personas sin ningún tipo de formación hacia el cliente pueden abrir un local. Por supuesto, te doy una estrella, porque no hay menos".