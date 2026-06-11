Sumisión química, violaciones, agresiones sexuales y acoso continuado: los tres casos de abuso de poder sobre mujeres conocidos en una semana

¿Por qué es importante? Desde este lunes hasta este jueves, se ha conocido la detención del productor Xavier Atance denunciado por tres extrabajadorea; las dos denuncias contra el exconcejal de Vox Alejandro Pérez de la Sota; así como la interpuesta contra el CEO de la principal productora de Canal Sur, Gustavo Fuentes.

Este jueves se ha informado sobre la detención del productor de cine Xavier Atance por agresión sexual a tres trabajadoras de su productora, incluyendo una presunta violación. La investigación sigue abierta y no se descartan más denuncias. Este caso se suma al de Alejandro Pérez de la Sota, exconcejal de Vox, acusado de someter químicamente a dos alumnas. Además, Gustavo Fuertes, CEO de una productora de Canal Sur, ha sido denunciado por acoso y agresión sexual a una reportera durante más de diez años, respaldado por testimonios de otros trabajadores. Las víctimas han buscado amparo en el sindicato CCOO. La línea 016 ofrece asistencia a víctimas de violencia machista.

Este jueves se ha conocido la detención del productor de cine Xavier Atance por agresión sexual a tres trabajadoras de su productora. La denuncia más grave es por presunta violación con penetración cuando la víctima, de 26 años, se encontraba semiinconsciente. Ahora, la investigación sigue abierta y no se descartan más víctimas, como tampoco nuevas denuncias que se sumen a las de las tres mujeres de 24, 26 y 30 años que ya lo han hecho.

Sin embargo, la detención de este productor de cine es el tercer caso que hemos conocido esta semana de hombres que, mediante el abuso de su poder, han sido acusados de presuntamente agredir sexualmente a trabajadoras o alumnas. A Atance se le suma Alejandro Pérez de la Sota, exconcejal de Vox y ahora edil no adscrito del Ayuntamiento de Salamanca, a quien se le ha denunciado por sumisión química a dos de sus alumnas del máster de abogacía del que era profesor.

Los hechos habrían ocurrido hace una semana y, aunque dos de ellas tienen lagunas, sus compañeros de piso recuerdan que, tras la cena del máster en el que él impartía clases, escucharon vómitos y vieron a un hombre mayor en la casa que comparten. Un asunto del que este jueves se ha sabido que las denunciantes piden medidas de protección, así como que aseguran haber recibido presiones del entorno de Alejandro Pérez de la Sota.

El CEO de la productora de Canal Sur

Otro es el caso de Gustavo Fuertes, el CEO de la principal productora de Canal Sur, quien habría acosado y hasta agredido sexualmente a una de sus reporteras durante más de diez años. Ella lo denunció, pero hasta siete testimonios de trabajadores y extrabajadores avalan sus relatos de acoso continuado y agresiones sexuales.

Precisamente sobre este asunto, este jueves se ha conocido que cinco extrabajadoras de su productora, además de la reportera que finalmente tramitó la denuncia, pidieron amparo al sindicato Comisiones Obreras (CCOO) por acoso laboral y sexual más de medio año antes de que se produjera al denuncia al CEO.

Según 'elDiario.es', esa reunión duró tres horas, durante las que les mostraron mensajes y audios como los que ahora tiene el juez en su poder. Entre estos, está el "búscame una reportera que esté buena como tú, así con las tetas gordas, como a mí me gustan". Las mujeres, según relatan, estaban aterrorizadas. Sin embargo, desde el sindicato no pudieron intervenir porque ya no estaban en la empresa y la única que seguía, la que finalmente denunció en los tribunales, no estaba convencida de denunciar en ese momento.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido