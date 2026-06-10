Bea de Vicente, sobre la imputación del CEO de una productora de Canal Sur por acoso sexual: "Parece que hay una base indiciaria bastante solvente"

Bea de Vicente analiza la imputación del CEO de la principal productora de Canal Sur por acoso sexual a una reportera de televisión. Asegura que las 175 páginas de mensajes "apuntarían de forma notoria a un delito de acoso sexual, laboral e incluso un delito de agresión sexual".

El director general de la principal productora de Canal Sur, ha sido imputado por acoso sexual a una trabajadora por mandar mensajes como "búscame una reportera esté buena como tú, así con las tetas gordas, como a mí me gustan".

Además, el CEO de la productora, participada en un 48% por la Junta de Andalucía, habría intentado besarla sin consentimiento tras citarla a una supuesta reunión de trabajo, extremo que confirman tres testigos y que se habría repetido en varias ocasiones en los años siguientes. Tras conocer el directivo que la reportera tenía pareja, habría empezado a humillarla en el trabajo.

Bea de Vicente analiza en Más Vale Tarde este caso, en el que "parece ser que hay una prueba indiciaria bastante solvente". "Por lo que he podido leer, creo que hay 175 páginas de mensajes que ya apuntarían de casi una forma notoria y evidente a un delito de acoso sexual, a un delito de acoso laboral e incluso uno de agresión sexual".

De este modo, la abogada apunta que "podríamos estar hablando de penas de prisión que superarían los cuatro años y, por tanto, que ingresara".

Respecto a la víctima, señala que "para una mujer en el ámbito laboral tener que aguantar esto no os podéis imaginar lo que supone. No es solo la degradación y el acoso constante, es que es tu trabajo y tu prestigio profesional".

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