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Gustavo Fuentes, investigado

El CEO de una productora de Canal Sur, imputado por acoso sexual a una reportera

El contexto Gustavo Fuentes, CEO de la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM) y expresidente del Clúster audiovisual de Andalucía (LAND), fue nombrado por Antonio Sanz, consejero de la Presidencia del Gobierno de Moreno Bonilla.

El expresidente de LAND - Clúster Audiovisual y de Contenidos Digitales de Andalucía, Gustavo FuentesEl expresidente de LAND - Clúster Audiovisual y de Contenidos Digitales de Andalucía, Gustavo FuentesEuropa Press
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El juez de la plaza número 5 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Sevilla ha abierto una investigación sobre Gustavo Fuentes Aguilar, CEO de la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM) y expresidente del Clúster audiovisual de Andalucía (LAND), por un presunto delito de acoso sexual y otro contra la libertad sexual tras la denuncia de una antigua reportera de ADM.

Fuentes, que estaba llamado a declarar el pasado 11 de mayo, logró aplazar su comparecencia hasta este 25 de junio, evitando así que coincidiera con la campaña de las elecciones andaluzas. En esa misma semana presentó su dimisión ante el consejo de administración del Clúster, aunque no explicó en ese momento los motivos de su renuncia.

El directivo ha asegurado que "ni siquiera sabe si va a haber juicio" y que, en caso de haberlo, espera "demostrar mi inocencia ante el juez", ha detallado el propio Fuentes en declaraciones a 'El País. Asimismo, niega las acusaciones alegando que las medidas cautelares reclamadas por la denunciante han sido denegadas.

Gustavo Fuentes fue nombrado por Antonio Sanz, consejero de la Presidencia del Gobierno de Juanma Moreno Bonilla, para presidir el clúster audiovisual y de contenidos digitales de Andalucía, una iniciativa impulsada por el propio Sanz para fomentar los proyectos del sector audiovisual en Andalucía.

Además, la productora ADM, que tiene a la Junta de Andalucía como principal accionista, es responsable de Andalucía Directo, uno de los programas de referencia de la televisión pública andaluza. Por el momento, ni la dirección de RTVA ni el Gobierno de Moreno Bonilla han hecho ninguna valoración sobre la investigación que afecta a uno de los directivos más influyentes del sector audiovisual andaluz y hombre de confianza de Antonio Sanz.

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