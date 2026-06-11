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Detienen al productor de cine Xavier Atance por agredir sexualmente a tres trabajadoras

Los detalles La primer mujer en denunciarle ha declarado que el productor de cine le agredió sexalmente en su domicilio cuando ella se encontraba en un estado de semiinconsciencia después de una noche de fiesta.

Imagen de archivo de un coche de los Mossos d'Esquadra.Imagen de archivo de un coche de los Mossos d'Esquadra.Europa Press
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Los Mossos d'Esquadra han detenido en Barcelona al productor de cine Xavier Atance, jefe de Benecé Produccions, acusado de agredir sexualmente a tres trabajadoras.

La detención se produjo el miércoles por la tarde en Barcelona tras las denuncias presentadas por las tres mujeres, según ha avanzado El Periódico y han confirmado a EFE fuentes del entorno de la productora.

Fuentes cercanas al caso han explicado que la investigación sigue abierta, ya que no se descarta que pueda haber más víctimas o que se presenten nuevas denuncias.

El productor de cine, de 66 años, pasará este jueves a disposición judicial en el juzgado de Violencia sobre la Mujer. Según el citado medio, las tres denunciantes tienen 24, 26 y 30 años.

La primera denunciante ha declarado que Atance la violó en su domicilio cuando ella se encontraba en un estado de semiinconsciencia después de una noche de fiesta en la sala La Paloma de Barcelona.

La Unidad de Investigación de la comisaría de los Mossos d'Esquadra de Les Corts se ha hecho cargo del caso, que sigue abierto.

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