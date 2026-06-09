Dos mujeres denuncian al concejal y exmilitante de Vox en Salamanca Pérez de la Sota por supuesta sumisión química

Los detalles El Colegio de Abogados lo ha apartado de la docencia "con carácter preventivo". Las denunciantes son alumnas del Máster de Acceso a la Abogacía del que es profesor.

Alejandro Pérez de la Sota, exconcejal de Vox y ahora edil no adscrito en Salamanca, ha sido apartado de la docencia por el Colegio de Abogados tras ser denunciado por presunta sumisión química a dos mujeres durante una cena de la Escuela de Práctica Jurídica. Las denunciantes, alumnas del Máster de Acceso a la Abogacía, presentaron síntomas tras estar con él. Aunque los primeros análisis no detectaron sustancias, el caso está bajo investigación. El alcalde de Salamanca ha solicitado una aclaración pública del edil, quien niega las acusaciones. El PSOE y otros partidos han pedido transparencia y, de avanzar la investigación, podrían exigir su dimisión.

Él es Alejandro Pérez de la Sota, exconcejal de Vox y ahora edil no adscrito del Ayuntamiento de Salamanca. El Colegio de Abogados de la ciudad lo ha apartado de la docencia tras ser denunciado por sumisión química a dos mujeres. Una sumisión que habría ocurrido en una cena de la Escuela de Práctica Jurídica. Las denunciantes son alumnas del Máster de Acceso a la Abogacía del que Pérez de la Sota es profesor.

"Con carácter preventivo, sin prejuzgar los hechos y respetando la presunción de inocencia, hemos acordado en la Junta de Gobierno Extraordinaria celebrada el 8 de junio de 2026, apartar temporalmente al profesor de la actividad docente y de prácticas externas, en tanto se esclarecen los hechos denunciados", ha indicado en un comunicado el Colegio de la Abogacía.

La asociación profesional ha expresado asimismo "su máxima preocupación por los hechos denunciados y su absoluto apoyo hacia las personas afectadas" y ha subrayado que, desde que su Junta de Gobierno ha tenido conocimiento de la situación, "ha adoptado medidas inmediatas orientadas a garantizar la seguridad, la protección y el acompañamiento de las alumnas, así como el normal desarrollo de la actividad académica".

Las dos mujeres han declarado este martes ante el Tribunal de Instancia de Salamanca, sección instrucción plaza 3, en funciones de guardia, en el marco de la investigación abierta tras presentarse ambas en el hospital el pasado fin de semana y abrirse el consiguiente protocolo ante posible sumisión química.

Ambas se sintieron mal después de haber estado con el concejal y no recuerdan lo que ocurrió en una parte de la noche, aunque una de ellas ha declarado que el edil la acompañó a casa, según han indicado a EFE fuentes conocedoras del caso, que han añadido que los primeros análisis practicados no han detectado sustancias.

Consultado por EFE, el entorno del concejal y abogado ha manifestado que él aún no ha recibido ninguna denuncia y que no podrá hablar hasta que no conozca los hechos denunciados que, según ha publicado el medio digital 'Salamanca 24 horas', ocurrieron el pasado jueves durante la celebración de la cena de la Escuela de Práctica Jurídica de Salamanca.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha pedido una manifestación pública aclaratoria del concejal, que entró en el Ayuntamiento en 2023 por Vox, y ha explicado que ha mantenido una llamada personal con él en la que este le "ha negado tajantemente las acusaciones vertidas contra él".

El PSOE ha sido el primer partido político en reaccionar tras conocerse la información periodística y su portavoz municipal, María Sánchez, ha manifestado que "debe respetarse escrupulosamente el derecho a la presunción de inocencia mientras se desarrollan las posibles diligencias judiciales", pero también que "el silencio resulta incompatible con la exigencia de transparencia que debe regir la actuación de cualquier cargo público".

Los socialistas han advertido que, si la investigación judicial avanza, exigirán la dimisión del concejal del grupo mixto, quien este martes acudió a una comisión municipal, según fuentes del partido de María Sánchez. Mientras, Izquierda Unida, que se quedó sin representación municipal en las elecciones de 2023, ha pedido directamente la dimisión del concejal a través de un comunicado, al considerar que las acusaciones "son suficientemente graves" al tratarse de "una forma de violencia contra la mujer".

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