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Sigue la última hora del brote de hantavirus en un crucero

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Un sindicato de la Guardia Civil pide investigar de forma "inmediata y transparente" la muerte de un agente en el desembarco del Hondius

Los detalles La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) critica que se destinara al agente al puesto avanzado del operativo del 'Mv Hondius', lo que, en su opinión, lo expuso a materiales "potencialmente contaminados y a una jornada extenuante" de más de catorce horas.

Muere de un infarto un guardia civil durante la operación del crucero 'MV Hondius'Muere de un infarto un guardia civil durante la operación del crucero 'MV Hondius'Agencia EFE

El pasado domingo 11 de mayo, un guardia civil murió tras sufrir un infarto mientras trabajaba en el operativo especial para el desembarco y repatriación de los pasajeros del crucero afectado por un brote de hantavirus. Este viernes, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha exigido que se investigue de forma "inmediata y transparente" este fallecimiento.

Piden que se haga cargo la Dirección General de la Guardia Civil. El agente, de 63 años, falleció en acto de servicio.

"Lo que debía ser un dispositivo sanitario de primer nivel terminó poniendo de manifiesto, una vez más, la gestión irresponsable de los recursos humanos que la institución practica, cuando le conviene ocultar sus propias carencias". Así de duros se han mostrado en un comunicado, en el que también muestran sus anhelos de que se "depuren responsabilidades” en la cadena de mando que autorizó la participación de este guardia civil.

Agente en reserva

Sobre todo, recuerdan, que era un agente "en reserva y fuera de especialidad" y asumió, con tareas presuntamente no amparadas por la normativa vigente.

El guardia civil ocupaba una vacante en la Plana Mayor de la Comandancia de Tenerife, en reserva y fuera de especialidad. "Este es el núcleo del problema", asegura esta asociación de guardias civiles. Según han explicado, en esta situación, el fallecido tenía unas funciones concretas asignadas, unas en las que debía evitarse la "exposición a riesgos contra su integridad física".

Pero se destinó a este agente al puesto avanzado del operativo del 'Mv Hondius', lo que, en su opinión, lo expuso a materiales "potencialmente contaminados y a una jornada extenuante" de más de catorce horas.

Por todo ello, AUGC ha exigido que el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales abra de inmediato una investigación para esclarecer si la asignación de este agente a ese dispositivo fue legal, y si existió responsabilidad en la cadena de mando.

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