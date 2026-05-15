Detienen en Tarifa a un español autoconvertido en islamista radical que difundía un "profundo odio" contra España

¿Por qué es importante? Según ha comunicado este viernes la Dirección General de la Policía Nacional, se considera a este presunto yihadista autor de los delitos de integración en grupo terrorista, enaltecimiento, autocontratación, autoadoctrinamiento y adoctrinamiento sobre terceros.

La Policía Nacional ha detenido en Tarifa, Cádiz, a un joven que, tras convertirse al Islam, mostró signos de radicalización y juró fidelidad al Estado Islámico. Este individuo, considerado presunto yihadista, fue arrestado el pasado lunes por delitos de integración en grupo terrorista, enaltecimiento y adoctrinamiento. La Comisaría General de Información lo describe como un joven converso obsesionado con el terrorismo yihadista, especialmente con atentados en Europa, como el de Niza. En su domicilio se halló material propagandístico y dispositivos electrónicos. Actualmente, está en prisión por orden de la Audiencia Nacional. La operación contó con la colaboración de la Brigada Local de Información de Algeciras.

Por mostrar mensajes y opiniones con un "profundo odio hacia España". La Policía Nacional ha detenido a un joven que, tras convertirse al Islam, empezó a mostrar signos de radicalización, difundiendo y siguiendo los postulados más extremos de Daesh. Ha ocurrido en Tarifa, en Cádiz. Este joven converso había incluso jurado su fidelidad al Estado Islámico.

Según ha comunicado este viernes la Dirección General de la Policía Nacional, el arresto de este presunto yihadista se produjo el pasado lunes. Se le considera autor de los delitos de integración en grupo terrorista, enaltecimiento, autocontratación, autoadoctrinamiento y adoctrinamiento sobre terceros.

Además, los agentes de la Comisaría General de Información han definido el perfil del detenido: un joven y converso al Islam, que se habría autoradicalizado y que mostraba una creciente obsesión por el terrorismo yihadista. Sobre todo, por los atentados masivos cometidos en Europa. Entre ellos, el atentado perpetrado en Niza, en el que fueron asesinadas 86 personas. Un camión atropelló de forma masiva a los viandantes que presenciaban la celebración del 14 de julio de 2016.

De hecho, tras su detención, los policías registraron su casa. En ella encontraron abundante material propagandístico yihadista y numerosos dispositivos electrónicos que están siendo analizados.

El joven detenido en Tarifa se encuentra ya en prisión por orden de la autoridad judicial. Así lo ha decretado la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia número 5 de la Audiencia Nacional.

Este operativo policial ha sido desarrollado por la Comisaría General de Información en colaboración con la Brigada Local de Información de Algeciras.

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