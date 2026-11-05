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Tenencia de explosivos

Detenido en Mijas (Málaga) un hombre que llevaba en su vehículo dos granadas de mano

Los detalles El detenido pertenecería a una banda dedicada al crimen organizado y se le han intervenido dos granadas de mano, modelos M50 y M52 de origen yugoslavo.

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional. Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional.Agencia EFE
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Un hombre de 36 años ha sido detenido por la Policía Nacional en la autopista de peaje a la altura de Mijas (Málaga) por llevar en su vehículo dos granadas de mano.

La detención se produjo sobre las 15:50 horas de este miércoles y al arrestado se le investiga por un delito de tenencia de explosivos, según han informado a EFE fuentes policiales.

El detenido, según ha adelantado 'El Español', pertenece a una banda dedicada al crimen organizado y se le han intervenido dos granadas de mano, modelos M50 y M52 de origen yugoslavo, y supuestamente pretendía utilizarlas en un ajuste de cuentas.

Es la segunda persona detenida en menos de un mes con granadas de mano en la provincia de Málaga. En la anterior operación policial la granada de mano fue localizada en una casa ubicada en una urbanización de Mijas el pasado octubre y, posteriormente, el Juzgado de Instrucción número 4 de Fuengirola (Málaga) acordó su libertad pero sigue en calidad de investigado por la presunta comisión de un delito de tenencia de explosivos.

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