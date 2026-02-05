Dos policías fuera de servicio salvan a un niño de 3 años que no podía respirar

Los detalles La rápida intervención de dos agentes permitió auxiliar a un menor en estado crítico en una calle del centro de Alicante, donde presentaba una grave obstrucción respiratoria y no respondía a los estímulos.

Dos agentes de la Policía Nacional fuera de servicio salvaron a un niño de tres años que tenía graves dificultades para respirar en el centro de Alicante. La madre del menor, desesperada, pedía ayuda al ver que su hijo se asfixiaba. Los agentes actuaron rápidamente, colocando al niño sobre el capó de un coche policial y realizando maniobras para despejar sus vías respiratorias, ya que tenía la lengua inflamada. Gracias a su intervención, el niño comenzó a respirar y recuperar la conciencia. Posteriormente, fue trasladado al Hospital de San Juan de Alicante, donde fue observado antes de recibir el alta médica.

Dos agentes de la Policía Nacional fuera de servicio han salvado la vida de un niño de tres años que tenía graves dificultades para respirar y que, sin responder a los estímulos, se hallaba en brazos de su madre en una calle del centro de Alicante.

Según informó el Cuerpo Nacional de Policía, la madre, visiblemente alterada, pedía ayuda a los viandantes al comprobar que su hijo se estaba asfixiando y no reaccionaba. En ese momento, los dos agentes intervinieron de inmediato y lograron estabilizar al menor hasta la llegada de los servicios sanitarios.

Los policías colocaron al niño sobre el capó de un vehículo policial estacionado en la zona y comprobaron que se hallaba inmóvil, con los labios amoratados y con serias dificultades para respirar. Al observar que tenía la lengua inflamada y en una posición anómala que le impedía el paso del aire, realizaron maniobras para despejar las vías respiratorias y facilitar la respiración.

Tras la intervención, el menor comenzó a reaccionar, recuperando progresivamente la respiración y el nivel de conciencia. Mientras esperaban la llegada de la asistencia sanitaria, lo colocaron en posición lateral de seguridad y permanecieron estimulándolo y vigilando su estado para evitar una nueva obstrucción.

Minutos después, una dotación sanitaria se desplazó al lugar y, tras una primera valoración, trasladó al niño junto a su madre al Hospital de San Juan de Alicante, donde permaneció en observación durante varias horas antes de recibir el alta médica.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.