Dos policías fuera de servicio salvan a un niño de 3 años que no podía respirar

Los detalles La rápida intervención de dos agentes permitió auxiliar a un menor en estado crítico en una calle del centro de Alicante, donde presentaba una grave obstrucción respiratoria y no respondía a los estímulos.

Dos agentes de la Policía Nacional fuera de servicio han salvado la vida de un niño de tres años que tenía graves dificultades para respirar y que, sin responder a los estímulos, se hallaba en brazos de su madre en una calle del centro de Alicante.

Según informó el Cuerpo Nacional de Policía, la madre, visiblemente alterada, pedía ayuda a los viandantes al comprobar que su hijo se estaba asfixiando y no reaccionaba. En ese momento, los dos agentes intervinieron de inmediato y lograron estabilizar al menor hasta la llegada de los servicios sanitarios.

Los policías colocaron al niño sobre el capó de un vehículo policial estacionado en la zona y comprobaron que se hallaba inmóvil, con los labios amoratados y con serias dificultades para respirar. Al observar que tenía la lengua inflamada y en una posición anómala que le impedía el paso del aire, realizaron maniobras para despejar las vías respiratorias y facilitar la respiración.

Tras la intervención, el menor comenzó a reaccionar, recuperando progresivamente la respiración y el nivel de conciencia. Mientras esperaban la llegada de la asistencia sanitaria, lo colocaron en posición lateral de seguridad y permanecieron estimulándolo y vigilando su estado para evitar una nueva obstrucción.

Minutos después, una dotación sanitaria se desplazó al lugar y, tras una primera valoración, trasladó al niño junto a su madre al Hospital de San Juan de Alicante, donde permaneció en observación durante varias horas antes de recibir el alta médica.

