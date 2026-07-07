Ahora

Colocadas hace 15 años

Las 'setas' de Sevilla, de ser "horribles" a convertirse en un 'refugio climático' en plena ola de calor

Los detalles Se colocaron hace 15 años con el enfado de prácticamente toda la ciudad. A nadie les gustó, les parecían horribles. Sin embargo, ahora se han convertido en la mejor sombra de la capital andaluza.

Las 'setas' de Sevilla Las 'setas' de SevillalaSexta.com
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El Metropol Parasol se colocó en una plaza de Sevilla hace 15 años, siendo conocidos por todos como 'las setas' de la Encarnación debido a la forma de hongo que presenta su estructura de madera diseñada por el arquitecto Jürgen Mayer.

Formado por una gran retícula en forma de parasol, de la que toma su nombre, fue inaugurado el 27 de marzo de 2011 y tararon seis años en construirlo, ya que atravesaron dificultades con los costes iniciales. Metropol Parasol cuenta con una altura de 150 por 70 metros y una altura máxima de 28,5 metros.

Desde arriba, los 250 metros de pasarela ofrecen un punto de vista diferente sobre el centro histórico y la ciudad de Sevilla.

Al princio, este proyecto no fue muy bien acogido por los sevillanos, generando una gran polémica. A nadie les gustó, les parecían horribles.

Sin embargo, con el paso de los años, cada vez ha sido mejor acogida esta estructura, que ha logrado conseguir su objetivo de convertirse en el refugio climático de la capital andaluza.

De esta forma, ha pasado de ser rechazada a convertirse en uno de los lugares emblemáticos de la cuidad y uno de los puntos de encuentro para reunirse a la sombra.

Sin duda, una función cada vez más imprescindible, y es que los veranos son cada vez más calurosos. España ya afronta en lo que va de año su segunda ola de calor, llegando a superar los 40 grados en varios puntos de España, incluida Sevilla.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez se prepara para responder con datos a los ataques de Trump sobre el gasto en defensa: "España va con la cabeza alta"
  2. Última hora de los incendios en España | El fuego no da tregua: preocupación por la "simultaneidad" de los incendios en Cataluña
  3. Begoña Gómez no podrá acudir a la cumbre de la OTAN en Ankara, pero sí a Londres para la graduación de su hija
  4. Radiografía del caso Le Pen: ¿de qué se le acusa y a qué penas se enfrenta la líder de la extrema derecha francesa?
  5. Mikel Merino vuelve a aparecer y España elimina a la Portugal de Cristiano Ronaldo en octavos
  6. El Ayuntamiento de Carboneras (Almería) aprueba anular la licencia de El Algarrobico y abre la puerta al derribo del hotel