Las 'setas' de Sevilla, de ser "horribles" a convertirse en un 'refugio climático' en plena ola de calor

Los detalles Se colocaron hace 15 años con el enfado de prácticamente toda la ciudad. A nadie les gustó, les parecían horribles. Sin embargo, ahora se han convertido en la mejor sombra de la capital andaluza.

El Metropol Parasol, conocido como 'las setas' de la Encarnación por su diseño de hongo, fue inaugurado en Sevilla el 27 de marzo de 2011 tras seis años de construcción. Diseñado por el arquitecto Jürgen Mayer, su estructura de madera en forma de parasol inicialmente no fue bien recibida por los sevillanos, generando polémica por su apariencia. Sin embargo, con el tiempo, ha ganado aceptación y se ha convertido en un refugio climático esencial en la ciudad, especialmente durante los veranos cada vez más calurosos, con temperaturas que superan los 40 grados. Ahora es un punto de encuentro popular en Sevilla.

El Metropol Parasol se colocó en una plaza de Sevilla hace 15 años, siendo conocidos por todos como 'las setas' de la Encarnación debido a la forma de hongo que presenta su estructura de madera diseñada por el arquitecto Jürgen Mayer.

Formado por una gran retícula en forma de parasol, de la que toma su nombre, fue inaugurado el 27 de marzo de 2011 y tararon seis años en construirlo, ya que atravesaron dificultades con los costes iniciales. Metropol Parasol cuenta con una altura de 150 por 70 metros y una altura máxima de 28,5 metros.

Desde arriba, los 250 metros de pasarela ofrecen un punto de vista diferente sobre el centro histórico y la ciudad de Sevilla.

Al princio, este proyecto no fue muy bien acogido por los sevillanos, generando una gran polémica. A nadie les gustó, les parecían horribles.

Sin embargo, con el paso de los años, cada vez ha sido mejor acogida esta estructura, que ha logrado conseguir su objetivo de convertirse en el refugio climático de la capital andaluza.

De esta forma, ha pasado de ser rechazada a convertirse en uno de los lugares emblemáticos de la cuidad y uno de los puntos de encuentro para reunirse a la sombra.

Sin duda, una función cada vez más imprescindible, y es que los veranos son cada vez más calurosos. España ya afronta en lo que va de año su segunda ola de calor, llegando a superar los 40 grados en varios puntos de España, incluida Sevilla.

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