Detienen en Illescas (Toledo) a un prófugo acusado de un homicidio con un bate de béisbol

Los detalles El arrestado, apodado "Muñingo", se enfrenta a una pena máxima de 30 años de prisión en su país, la República Dominicana, por una agresión que tuvo lugar en 2022 en la provincia de Santo Domingo Este.

La Policía Nacional ha detenido en Illescas (Toledo) a un prófugo buscado por la Audiencia Nacional para su extradición a República Dominicana por homicidio. El detenido, conocido como "Muñingo", enfrenta una posible pena de 30 años en su país. Los hechos ocurrieron en diciembre de 2022, cuando atacó a la víctima en Santo Domingo Este con un bate de béisbol, causándole la muerte días después. La policía descubrió su paradero en febrero, tras saber que había violado medidas cautelares. Después de semanas de investigación, lo arrestaron en junio en la casa de un familiar.

La Policía Nacional han detenido en la localidad de Illescas (Toledo) a un prófugo sobre el que pesaba una reclamación judicial de la Audiencia Nacional para su extradición a República Dominicana por un delito de homicidio. El arrestado se enfrenta en su país a una pena máxima de 30 años de prisión.

Los hechos que motivaron esta reclamación internacional se remontan a diciembre de 2022, en la provincia de Santo Domingo Este (República Dominicana).

Tal como explica Policía Nacional en una nota de prensa, el fugitivo, conocido bajo el alias de "Muñingo", abordó a la víctima en la vía pública y le propinó varios golpes en la cabeza y el cuerpo con un bate de béisbol. A pesar de recibir atención médica inmediata, ésta falleció a los pocos días.

Policía Nacional tuvo conocimiento este pasado mes de febrero de la existencia de una reclamación judicial para su extradición a Republica Dominicana por el homicidio y que había quebrantado las medidas cautelares impuestas por la Audiencia Nacional.

Tras varias semanas de investigación, los agentes constataron que no se dejaba ver en la vía pública bajo ningún concepto lo que hizo sospechar que el prófugo permanecía recluido en la vivienda de un familiar en la localidad de Illescas. Allí recibía de forma habitual compras de alimentos y suministros así como visitas constantes de familiares y amigos.

A finales del pasado mes de junio se consiguió la detención del acusado quien fue puesto inmediatamente a disposición de la autoridad judicial.

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