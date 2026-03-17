Igualdad reúne de urgencia al comité de crisis ante el repunte de asesinatos machistas

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante el minuto de silencio en Miranda de Ebro por las tres mujeres asesinadas

Todavía con la conmoción del triple crimen de Miranda de Ebro, este lunes Igualdad confirmaba otros dos asesinatos machistas más: el de una mujer de 64 años en Pedreña (Cantabria) y el de una mujer de Colungo (Huesca) el pasado 17 de enero.

El Ministerio de Igualdad ha convocado un comité de crisis para abordar los cinco feminicidios de febrero, en un contexto de creciente violencia machista con 13 asesinatos en lo que va del año. La ministra Ana Redondo subrayó la necesidad de revisar el sistema de valoración de riesgo y la distancia de alejamiento de los agresores. Este comité, que incluye a representantes de varios ministerios y organismos judiciales, busca analizar repuntes de violencia de género. Además, el Ministerio ofrece el servicio telefónico 016 para apoyo a víctimas, que es gratuito, confidencial y accesible las 24 horas en 53 idiomas.

El Ministerio de Igualdad reúne este martes al comité de crisis para analizar los cinco feminicidios ocurridos en febrero, con la sombra de un inicio de año en el que la violencia machista no da tregua, con 13 crímenes machistas en dos meses y medio.

María Belén, Ana María, María José, Petronila y Tatiana fueron asesinadas el pasado mes, cuatro de ellas en la misma semana negra, que puso sobre la mesa la necesidad de revisar el sistema de valoración de riesgo cuando existen denuncias previas o la distancia de alejamiento de los agresores con pulsera de control telemático.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, anunció el pasado jueves la convocatoria este martes del comité de crisis de la violencia machista, un mecanismo institucional que analiza repuntes de asesinatos por violencia de género -cuando se concentran cinco o más crímenes en un mismo mes- o casos de especial relevancia.

Esta es la segunda vez que se convoca en 2026 el comité, que reúne a representantes de los ministerios de Igualdad, Interior y Justicia, junto con la Fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial y las comunidades autónomas afectadas.

Las medidas propuestas a la justicia

La reunión tiene lugar después de que Igualdad enviara el pasado 23 de febrero al Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado una serie de recomendaciones para mejorar la protección de las víctimas, como aumentar la distancia de alejamiento de los agresores con pulseras de control telemático. Además, Redondo reconoció que a veces las evaluaciones de riesgo no se hacen con la suficiente profundidad y apostaba por una mayor contundencia, una vez acordadas las medidas de alejamiento.

La ministra anunció la convocatoria de este comité el pasado 12 de marzo, cuando acudió al minuto de silencio en recuerdo de las tres víctimas del caso de Miranda de Ebro (Burgos), en el que un hombre condenado por secuestrar a mujeres prendió fuego a un edificio en el que murieron su expareja, la madre de esta y una vecina.

Todavía con la conmoción de este triple crimen, este lunes Igualdad confirmaba otros dos casos más: el de una mujer de 64 años en Pedreña (Cantabria) este fin de semana, y el de una mujer de Colungo (Huesca) el pasado 17 de enero, cuyo cadáver fue hallado en un barranco.

Con la confirmación de estos casos, las mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 13 en 2026 y a 1.356 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar datos, lo que significa que este inicio de año es uno de los peores, por encima de 2023, cuando se registraron en estas mismas fechas 11 crímenes; los siete de 2022; los seis de 2021 y 2025; y los cinco de 2024. Los peores comienzos de año desde que hay registros (2003) fueron los de 2020 y 2008, con 18 feminicidios, según la estadística del Ministerio de Igualdad.

016: teléfono de atención a todas las formas de violencia contra las mujeres

El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, presta el Servicio telefónico de información, de asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres.

Lo hace a través del número telefónico de marcación abreviada 016; por WhatsApp en el número 600 000 016; a través de un chat online en la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y por correo electrónico al servicio 016 online: 016-online@igualdad.gob.es.

El 016 es un número de teléfono gratuito y confidencial que no deja rastro en la factura y que atiende las 24 horas del día en 53 idiomas. Es también accesible para personas con discapacidad auditiva y/o del habla y baja visión. Además de ofrecer información general, cuenta con un servicio de asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata para todas las personas que lo necesiten, realizada por personal especializado.

Este servicio deriva las llamadas de emergencia al 112, está coordinado con los servicios similares de las comunidades autónomas y ofrece información a las víctimas y sus entornos sobre qué hacer. Informa igualmente sobre recursos y derechos de las víctimas en materia de empleo, servicios sociales, ayudas económicas, recursos de información, de asistencia y de acogida para víctimas de violencias machistas.

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