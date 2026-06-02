Pérez Llorca va a la carga contra los profesores valencianos: les acusa de "crispar" y abandonar a sus alumnos por hacer huelga

Los detalles El president de la Comunitat Valenciana reprocha a los sindicatos y cuestiona la agresión a una de las manifestantes.

Los docentes de Valencia han expresado su indignación tras la agresión de un policía antidisturbios a una profesora jubilada durante una manifestación, lo que ha llevado a varios socios del Gobierno a pedir la comparecencia del ministro Fernando Grande-Marlaska. Sin embargo, el presidente de la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha criticado a los profesores, acusándolos de crispar y tensionar, incluso tras ser agredidos. A pesar de los vídeos que muestran la agresión, Pérez Llorca cuestionó la versión de los manifestantes y acusó a los docentes en huelga de abandonar a los niños. Además, ha calificado a los sindicatos de chantajistas y ha intentado minimizar sus reivindicaciones. A pesar de ello, la huelga de los docentes valencianos continúa tras 17 días.

Los docentes de Valencia se han indignado por la agresión de un policía antidisturbios a una profesora jubilada durante una de las manifestaciones del domingo. También en política, varios socios del Gobierno han reclamado la comparecencia del ministro Fernando Grande-Marlaska por lo ocurrido.

Sin embargo, no todos opinan igual. A las cargas policiales se han sumado las verbales, en esta ocasión por parte de Juanfran Pérez Llorca. El president de la Comunitat Valenciana ha acusado a los profesores de crispar, coaccionar y tensionar, incluso cuando les han agredido.

Tras conocerse el suceso, el 'popular' no dudó en cuestionar la versión de los manifestantes, a pesar de que hay vídeos del momento del empujón que acabó con la mujer, de 68 años, en el suelo, y de que la Policía Nacional ha abierto un expediente disciplinario al agente.

En su análisis, Pérez Llorca ha intentado meter en el saco de los violentos a los profesores. "Condeno cualquier hecho que sea violento, venga de donde venga. (...) Centrados en crispar, en tensionar en vez de verdaderamente en arreglar. En hacer actos violentos que yo creo que dan una mala imagen de los docentes que no la merecen", espetó en declaraciones a la prensa.

También ha acusado de abandonar a los niños a los profesores que están en huelga luchando por una educación pública de calidad y a los que esta decisión les supone un esfuerzo económico. "Es intolerable que los niños estén todos los días en los patios mientras hay profesores en las aulas que no les quieren atender. Creo que es desproporcionado", lanzó.

Una retahíla de reproches también para los sindicatos, a los que ha tildado de chantajistas. Les ha acusado de no querer llegar a un acuerdo e incluso de alentar actos vandálicos.

Además, ha intentado sacar sus reivindicaciones del foco: eliminó de la foto de un acto con la reina Sofía a un grupo de profesores que acudió a protestar. Un intento de ocultación que indignó a los docentes que van a prácticamente todos sus actos, para que les escuchen. Pese a todo, las profesoras y profesores valencianos mantienen su huelga, que dura ya 17 días.

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