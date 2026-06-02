Ahora

17 días de huelga

Pérez Llorca va a la carga contra los profesores valencianos: les acusa de "crispar" y abandonar a sus alumnos por hacer huelga

Los detalles El president de la Comunitat Valenciana reprocha a los sindicatos y cuestiona la agresión a una de las manifestantes.

Pérez Llorca, a la carga
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Los docentes de Valencia se han indignado por la agresión de un policía antidisturbios a una profesora jubilada durante una de las manifestaciones del domingo. También en política, varios socios del Gobierno han reclamado la comparecencia del ministro Fernando Grande-Marlaska por lo ocurrido.

Sin embargo, no todos opinan igual. A las cargas policiales se han sumado las verbales, en esta ocasión por parte de Juanfran Pérez Llorca. El president de la Comunitat Valenciana ha acusado a los profesores de crispar, coaccionar y tensionar, incluso cuando les han agredido.

Tras conocerse el suceso, el 'popular' no dudó en cuestionar la versión de los manifestantes, a pesar de que hay vídeos del momento del empujón que acabó con la mujer, de 68 años, en el suelo, y de que la Policía Nacional ha abierto un expediente disciplinario al agente.

En su análisis, Pérez Llorca ha intentado meter en el saco de los violentos a los profesores. "Condeno cualquier hecho que sea violento, venga de donde venga. (...) Centrados en crispar, en tensionar en vez de verdaderamente en arreglar. En hacer actos violentos que yo creo que dan una mala imagen de los docentes que no la merecen", espetó en declaraciones a la prensa.

También ha acusado de abandonar a los niños a los profesores que están en huelga luchando por una educación pública de calidad y a los que esta decisión les supone un esfuerzo económico. "Es intolerable que los niños estén todos los días en los patios mientras hay profesores en las aulas que no les quieren atender. Creo que es desproporcionado", lanzó.

Una retahíla de reproches también para los sindicatos, a los que ha tildado de chantajistas. Les ha acusado de no querer llegar a un acuerdo e incluso de alentar actos vandálicos.

Además, ha intentado sacar sus reivindicaciones del foco: eliminó de la foto de un acto con la reina Sofía a un grupo de profesores que acudió a protestar. Un intento de ocultación que indignó a los docentes que van a prácticamente todos sus actos, para que les escuchen. Pese a todo, las profesoras y profesores valencianos mantienen su huelga, que dura ya 17 días.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Feijóo desinfla la idea de visitar a Puigdemont para una moción: "Vamos a hablar de cosas serias"
  2. Un grupo de 200 docentes en huelga acampan de forma indefinida en la plaza de la Virgen en Valencia
  3. Incendio forestal en el parque de El Valle de Murcia: desalojan viviendas y la región pide la intervención de la UME
  4. España alcanza un nuevo máximo histórico de 22,3 millones de trabajadores tras sumar casi 232.000 afiliados en mayo
  5. El asesino confeso de su pareja en Callosa de Segura (Alicante) tenía denuncias por violencia machista de otras parejas
  6. Marco Rubio anuncia el reinicio de las conversaciones con Irán y asegura que Teherán está dispuesto a hablar de aspectos nucleares antes vetados