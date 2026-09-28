Pistolero a la fuga en Málaga: persigue a dos hombres, arma en mano, por un descampado

El sospechoso comienza a discutir con un individuo, mientras que otro intenta poner paz en ambos. El suceso está siendo investigado por el grupo de atracos.

En el barrio de Teatinos, en Málaga, se ha producido una reyerta entre tres personas. "Uno de ellos saca un arma y, afortunadamente, no aprieta el gatillo", expone Leo Álvarez. El suceso se ha producido en un descampado, muy cerca de un colegio y de muchas viviendas.

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, dos hombres discuten al lado de una furgoneta blanca. Un tercero intenta poner paz en el conflicto, pero, lejos de calmarse todo se complica cuando el sospechoso persigue a uno de los hombres.

Ambos deciden coger un objeto del suelo y, en ese momento, el sospechoso va al maletero de la furgoneta y coge algo. Segundos después, comienza a correr por el descampado, persiguiendo a los dos individuos, mientras, en la mano derecha, lleva una pistola. Aunque no se escucha ninguna detonación, sigue amenazando con la pistola. Poco antes de llegar hasta una acera, decide volver a la furgoneta y marcharse del descampado.

Álvarez explica que este suceso está siendo investigado por el grupo de atracos. "Imaginaros un poco por dónde van los tiros", señala el periodista, "son atracadores conocidos". "En la sociedad hay estatus y también en el mundo criminal", expone Beatriz de Vicente, "esto es absolutamente marginal, no sé si lo que lleva es una pistola real".

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