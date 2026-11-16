Ahora

presunto homicidio

Detenido en Yecla (Murcia) por intentar matar a un hombre cortándole el cuello con un cúter

Los detalles La víctima ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente de urgencia y el arrestado ha ingresado en prisión provisional por orden judicial como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa.

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional. Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional.Europa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Policía Nacional ha detenido en Yecla (Murcia) a un hombre como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa, tras agredir con un cúter a otro varón y causarle una herida de unos 15 centímetros en el cuello.

La víctima ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente de urgencia y el arrestado ha ingresado en prisión provisional por orden judicial.

Los hechos ocurrieron de madrugada, después de que la víctima y un grupo de amigos mantuvieran una discusión con el ahora detenido mientras participaban en un juego en el interior de un pub de una conocida zona de ocio de la localidad.

Para evitar que el enfrentamiento fuera a más, los amigos abandonaron el establecimiento, pero el sospechoso comenzó a perseguirlos hasta alcanzarlos en un parque cercano, donde se produjo un forcejeo entre varias personas.

Cuando la víctima intervino para separar a los implicados, el agresor le amenazó de muerte y le asestó un corte con un cúter en el cuello antes de huir del lugar. Tras recibir el aviso del ingreso hospitalario del herido, los agentes activaron los protocolos de actuación ante delitos violentos e iniciaron las pesquisas para localizar testigos, revisar posibles grabaciones de seguridad y encontrar el arma empleada.

Durante la investigación, los policías localizaron un cúter en las proximidades del lugar de la agresión que presuntamente habría sido utilizado en el ataque. Las pesquisas del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Yecla han permitido identificar al sospechoso y detenerlo. Posteriormente, fue puesto a disposición judicial y se ha decretado su ingreso inmediato en prisión provisional.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Los dos ven al otro como "el pasado": Feijóo y Sánchez encuentran su mínimo denominador común en una campaña de alta tensión
  2. Yolanda Díaz retira su candidatura a la presidencia de la OIT: "Mi obligación es dar un paso a un lado y preservar al sindicalismo en el que siempre me he reconocido"
  3. Récord histórico de rescates en Canarias: cerca de 1.500 migrantes fueron asistidos en apenas 24 horas
  4. Jensen Huang se plantea ahora regresar a Nvidia con el apoyo de líderes de Silicon Valley
  5. Trump, Putin y Xi Jinping se reunirán este jueves en Shenzhen (China)
  6. ¿Cómo ha cambiado la percepción internacional de España?: del "perfil alto" de Sánchez al poco "carisma" de Feijóo