Ahora

Entre Barcelona y Figueres

Investigan a un maquinista que pidió a parte del pasaje de un Rodalies bajar del tren al estar abarrotado

El c Los hechos ocurrieron el pasado sábado en un tren de la línea R11 que circulaba abarrotado de pasajeros entre Barcelona y Figueres y el maquinista pidió por megafonía que bajaran algunos.

Imagen de archivo de un tren de Rodalies. Imagen de archivo de un tren de Rodalies.Europa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Renfe ha abierto un expediente para esclarecer si un maquinista de la R11 de Rodalies actuó correctamente cuando pidió a parte del pasaje que bajara del tren en una estación porque estaba abarrotado y, al comprobar que prácticamente nadie lo hacía, continuó la marcha.

Según ha avanzado 'Rac1' y Agencia Efe ha confirmado con fuentes de Renfe, la compañía ha abierto un expediente interno para "ver exactamente qué ocurrió y si se actuó correctamente".

Los hechos ocurrieron el pasado sábado en un tren de la línea R11 que circulaba abarrotado de pasajeros entre Barcelona y Figueres (Girona). El maquinista detuvo el convoy en la estación barcelonesa de Sant Andreu y, a través de megafonía, avisó a los viajeros de que no podía continuar el recorrido con tanta gente en los vagones, por lo que pidió que algunos descendieran.

El maquinista comprobó que prácticamente nadie lo hacía, por lo que decidió reanudar la marcha y, según un audio difundido por Rac1, lanzó este mensaje por megafonía: "Recemos para que no pase nada".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Los dos ven al otro como "el pasado": Feijóo y Sánchez encuentran su mínimo denominador común en una campaña de alta tensión
  2. Yolanda Díaz retira su candidatura a la presidencia de la OIT: "Mi obligación es dar un paso a un lado y preservar al sindicalismo en el que siempre me he reconocido"
  3. Récord histórico de rescates en Canarias: cerca de 1.500 migrantes fueron asistidos en apenas 24 horas
  4. Jensen Huang se plantea ahora regresar a Nvidia con el apoyo de líderes de Silicon Valley
  5. Trump, Putin y Xi Jinping se reunirán este jueves en Shenzhen (China)
  6. ¿Cómo ha cambiado la percepción internacional de España?: del "perfil alto" de Sánchez al poco "carisma" de Feijóo