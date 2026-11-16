Investigan a un maquinista que pidió a parte del pasaje de un Rodalies bajar del tren al estar abarrotado

El c Los hechos ocurrieron el pasado sábado en un tren de la línea R11 que circulaba abarrotado de pasajeros entre Barcelona y Figueres y el maquinista pidió por megafonía que bajaran algunos.

Renfe ha abierto un expediente para investigar la actuación de un maquinista de la línea R11 de Rodalies tras un incidente ocurrido el pasado sábado. El tren, que viajaba lleno de pasajeros entre Barcelona y Figueres, se detuvo en la estación de Sant Andreu porque el maquinista consideró que no podía continuar con tanta gente a bordo. A través de megafonía, solicitó a parte del pasaje que descendiera, pero al ver que casi nadie lo hacía, decidió seguir el trayecto. En un audio difundido por Rac1, el maquinista expresó: "Recemos para que no pase nada". Renfe busca esclarecer los hechos con este expediente.

Renfe ha abierto un expediente para esclarecer si un maquinista de la R11 de Rodalies actuó correctamente cuando pidió a parte del pasaje que bajara del tren en una estación porque estaba abarrotado y, al comprobar que prácticamente nadie lo hacía, continuó la marcha.

Según ha avanzado 'Rac1' y Agencia Efe ha confirmado con fuentes de Renfe, la compañía ha abierto un expediente interno para "ver exactamente qué ocurrió y si se actuó correctamente".

Los hechos ocurrieron el pasado sábado en un tren de la línea R11 que circulaba abarrotado de pasajeros entre Barcelona y Figueres (Girona). El maquinista detuvo el convoy en la estación barcelonesa de Sant Andreu y, a través de megafonía, avisó a los viajeros de que no podía continuar el recorrido con tanta gente en los vagones, por lo que pidió que algunos descendieran.

El maquinista comprobó que prácticamente nadie lo hacía, por lo que decidió reanudar la marcha y, según un audio difundido por Rac1, lanzó este mensaje por megafonía: "Recemos para que no pase nada".

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