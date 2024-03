La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha pedido el cese de comercialización de las cremas solares Invisible Sun Protection Face Cream SPF 50+ de Rituals, Capital Soleil Crème Onctueuse Protectrice SPF 50+ de Vichy y Waterlover Face Sunscreen SPF 50+ de Biotherm por no cumplir con el factor de protección que anunciaban

Casi la mitad de cremas solares faciales analizadas por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) no cumple con la protección anunciada. Así lo ha denunciado este jueves la entidad en un comunicado en el que explicó que, en colaboración con el International Consumer Research and Testing, participó en un estudio en el que ha analizado 15 protectores solares faciales vendidos en España con SPF 50 y 50+ y que el análisis se llevó a cabo en un laboratorio "certificado experto e independiente" mediante Espectroscopia de Reflectancia Difusa Híbrida, método que es "reconocido" por la industria cosmética, con una combinación de mediciones "in vivo" e "in vitro".

A este respecto, indicó que los resultados "son realmente preocupantes, ya que casi la mitad de las cremas analizadas no garantizan lo declarado en su etiqueta". En concreto, los productos que, según este estudio, “no cumplen con el nivel indicado de SPF” son Invisible sun protection face cream SPF 50+ de Rituals, Protección Facial Sensitive SPF 50 de NIVEA, Sun sensitive oil free milky face fluid SPF 50 de Lancaster, Hidro Infusion Sun Gel Cream Face de Piz Buin 50 SPF y Waterlover crème solaire visage SPF50+ de Biotherm.

"El nivel indicado de todos ellos se sitúa en torno a un SPF 30, frente al 50 o 50+ anunciado en el etiquetado", agregó, al tiempo que subrayó que, por su parte, Capital soleil crème onctueuse protectrice spf 50+ de Vichy "no cumple ni con la protección SPF ni con la protección UVA anunciadas". A ellos se uniría Fusion Water MAGIC SPF 50, de Isdin, que, según el estudio, "no cumple con el nivel UVA indicado, aunque el SPF sí está conforme a lo recogido en el etiquetado".

Junto a ello, puntualizó que a "todos estos productos donde existe discrepancia entre el resultado obtenido a través del método HDRS y lo indicado en la etiqueta" se les ha realizado un nuevo análisis según las normas ISO (ISO 24444:2019 SPF in vivo, ISO 24443: 2021 UVA in vitro) que "ha confirmado los resultados" que denuncia la organización.

"Los resultados del laboratorio acreditan el incumplimiento de la normativa a aplicable a este tipo de productos, el Reglamento (CE) 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 sobre los productos cosméticos que establece que en su etiquetado estos productos no podrán atribuirse características o funciones de las que carecen, como es el caso de la protección SPF o UVA", ha sentenciado.

En su opinión, el "alto número" de productos "no conformes" a lo etiquetado "lleva a pensar que puede haber un problema en la formulación de estas cremas, primando la experiencia de usuario en cuanto a absorción, textura o tacto por encima de la protección frente a las radiaciones solares". No obstante, destacó que ocho cremas solares faciales del estudio "sí han demostrado que pueden proporcionar la eficacia prometida, en diferentes segmentos del mercado y con diferentes precios".

La organización ha denunciado ante la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios los resultados del estudio y ha solicitado que realice "de forma urgente las comprobaciones necesarias y que las haga públicas para que los consumidores puedan realizar una compra informada".

En paralelo, ha exigido "una actuación rápida para que los resultados e información sean públicos cuanto antes y que, en su caso, sancione de manera ejemplarizante a los fabricantes para que cesen en el incumplimiento de la normativa vigente".