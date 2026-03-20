Lo rural, factor clave geopolítico y estratégico en plena crisis por la guerra en Irán

¿Por qué es importante? El mundo rural es un actor imprescindible que en España ha tenido que alzar muchas veces la voz por su supervivencia. De hecho, todavía siguen quedando asignaturas pendientes en este sector.

España es predominantemente urbana, con el 85% de la población concentrada en solo el 16% del territorio, según Manuel Campo Vidal. Sin embargo, el mundo rural es crucial, generando más del 80% de las energías renovables y produciendo alimentos, factores clave en la geopolítica actual, especialmente tras la crisis en Irán. Maarten Wetselaar, CEO de Moeve, destaca la importancia de un sector rural vivo para la resiliencia del país. Desde 2018, ha habido cierta recuperación demográfica en el campo, impulsada por el turismo y las energías renovables. No obstante, persisten desafíos como la falta de políticas unitarias y el apoyo al emprendimiento, según Tania Solans, de la FEMP.

España es urbanita por abrumadora mayoría, ya que el 85% de los ciudadanos vivimos "en solo el 16% del territorio", según explica Manuel Campo Vidal, fundador y director de Next Education.

Sin embargo, más del 80% de las energías renovables se generan en el mundo rural, lo que sumado a la producción de alimentos, convierte al campo más que nunca en un factor clave geopolítico y estratégico. Sobre todo ahora, con la crisis propiciada por la guerra en Irán.

"Es imposible tener un país como España, resiliente, sin que el sector rural esté vivo y tenga éxito", asegura Maarten Wetselaar, CEO de Moeve.

Se trata de un actor imprescindible que en España ha tenido que alzar muchas veces la voz por su supervivencia. Desde 2018, se ha vivido cierta recuperación demográfica y de ocupación en este sector con el turismo y las energías renovables como principales sectores de creación de empleo.

Sin embargo, siguen habiendo asignaturas pendientes, según estudios realizados entre la propia población rural. "El 62% ha manifestado que la relación dispar entre administraciones provoca un retraso en el mundo rural", destaca Tania Solans, presidenta de la Federación de Municipios de Menor Población (FEMP).

En concreto, demandan una política unitaria de sostén que el Gobierno reconoce esencial. También piden apoyo al emprendimiento, empleos de calidad, proyectos energéticos basados en el beneficio mutuo. Unas exigencias acordes con la importancia que tienen hoy y el filón que suponen para el mañana.

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