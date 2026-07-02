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En la A-30

Roban un coche que iba por la autovía en Albacete y dejan a sus ocupantes en la carretera

Los detalles Un vehículo que circulaba por la A-30 en Albacete ha obligado a parar a otro y del primero se han bajado varias personas que, con armas blancas, han amenazado a los ocupantes del segundo turismo.

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional. Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional.Europa Press
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Varias personas armadas con armas blancas han robado esta madrugada un vehículo que circulaba por la A-30 en Albacete, cuando los asaltantes han obligado a parar a este turismo y se lo han llevado, por lo que los ocupantes del mismo, un padre y su hija menor de edad, se han quedado abandonados en medio de la vía.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado de que este suceso ha ocurrido a las 02:27 horas de este jueves, en el kilómetro 34 de la A-30, a su paso por el término municipal de Albacete capital, cuando un vehículo que circulaba por esta autovía ha obligado a parar a otro y del primero se han bajado varias personas que, con armas blancas, han amenazado a los ocupantes del segundo turismo.

De este modo, las personas que iban en este segundo turismo han abandonado el vehículo y los asaltantes se lo han llevado, por lo que los ocupantes del coche robado, un padre y su hija menor de edad, han quedado abandonados en medio de la autovía y han llamado al 112 para pedir auxilio.

Al lugar del suceso se han desplazado agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.

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