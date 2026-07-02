Complicaciones en Plasencia (Cáceres) por un incendio: temor a la noche e imposibilidad de que trabajen medios aéreos

Los detalles Según han apuntado a laSexta, ya están movilizando a los medios ante el temor a que pueda empeorar durante la noche debido al viento.

Este miércoles se ha declarado un incendio de nivel 1 en Plasencia, Cáceres, afectando la carretera Plasencia-Malpartida. Según el Plan de Lucha Contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex), el fuego podría impactar en "estructuras aisladas". La intervención de medios aéreos se ha visto limitada por la hora de inicio del incendio. Autoridades informan que se están movilizando recursos debido al temor de que las condiciones empeoren durante la noche por el viento. En la actualidad, hay siete unidades de bomberos forestales terrestres, tres agentes del medio natural y dos técnicos de extinción trabajando en la zona.

Este miércoles se ha declarado un incendio de nivel 1 en Plasencia (Cáceres) que ha afectado a la carretera Plasencia-Malpartida y, según ha informado el Plan de Lucha Contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex), es posible que afecte a "estructuras aisladas (naves)".

"La hora de inicio impide actuar a los medios aéreos", ha señalado Infoex. Según han apuntado a laSexta, ya están movilizando a los medios ante el temor a que pueda empeorar durante la noche debido al viento.

A estas horas hay siete unidades de bomberos forestales terrestres, tres agentes del medio natural y dos técnicos de extinción procedentes de Infoex y la Diputación de Cáceres.

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