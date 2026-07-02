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Complicaciones en Plasencia (Cáceres) por un incendio: temor a la noche e imposibilidad de que trabajen medios aéreos

Los detalles Según han apuntado a laSexta, ya están movilizando a los medios ante el temor a que pueda empeorar durante la noche debido al viento.

Complicaciones en Plasencia (Cáceres) por un incendio: temor a la noche e imposibilidad de que trabajen medios aéreos

Este miércoles se ha declarado un incendio de nivel 1 en Plasencia (Cáceres) que ha afectado a la carretera Plasencia-Malpartida y, según ha informado el Plan de Lucha Contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex), es posible que afecte a "estructuras aisladas (naves)".

"La hora de inicio impide actuar a los medios aéreos", ha señalado Infoex. Según han apuntado a laSexta, ya están movilizando a los medios ante el temor a que pueda empeorar durante la noche debido al viento.

A estas horas hay siete unidades de bomberos forestales terrestres, tres agentes del medio natural y dos técnicos de extinción procedentes de Infoex y la Diputación de Cáceres.

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