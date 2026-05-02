Un policía fuera de servicio reduce y detiene a un hombre de 73 años mientras agredía a su mujer en Dénia

¿Qué ha pasado? El agente escuchó gritos procedentes de una vivienda que tenía la puerta abierta. Ella, debido a la paliza de su marido, estaba en posición fetal y presentaba varias heridas en el rostro.

Un agente de la Policía Nacional detuvo a un hombre de 73 años que agredía a su esposa de 72 en Dénia, Alicante. El incidente ocurrió el 12 de abril cuando el agente, fuera de servicio, escuchó los gritos de la mujer y entró en la vivienda, reduciendo al agresor. La víctima fue encontrada con heridas en el rostro y en posición fetal, necesitando asistencia médica. El agente contactó con sus compañeros de la Comisaría de Dénia para apoyar la intervención. El Ministerio de Igualdad ofrece el servicio 016 para atender todas las formas de violencia contra las mujeres, proporcionando asesoramiento legal y psicosocial. Este servicio es gratuito, confidencial y accesible para personas con discapacidades auditivas o del habla, derivando emergencias al 112 y coordinándose con servicios autonómicos.

Un agente de la Policía Nacional ha reducido y detenido a un hombre de 73 que se encontraba agrediendo a su mujer, de 72, en una vivienda en la localidad de Dénia, en Alicante.

Todo sucedió el pasado 12 de abril cuando el septuagenario estaba dando una paliza a su mujer en un domicilio en la zona alicantina. Fue entonces cuando un agente fuera de servicio de la Policía Nacional, que escuchó los gritos de la mujer, irrumpió rápidamente en la vivienda, cuya puerta estaba abierta.

En ese instante, el policía redujo y detuvo al hombre por una agresión que dejó a la mujer en posición fetal y con varias heridas en el rostro. Ante ello, se solicitó la asistencia de una unidad de Soporte Vital Básico.

El agente fuera de servicio, adscrito a la unidad de familia, avisó rápidamente a sus compañeros de la Comisaría de la Policía Nacional de Dénia, quienes también se personaron en el domicilio según informan fuentes de la Jefatura.

016: teléfono de atención a todas las formas de violencia contra las mujeres

El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, presta el Servicio telefónico de información, de asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres.

Lo hace a través del número telefónico de marcación abreviada 016; por WhatsApp en el número 600 000 016; a través de un chat online en la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y por correo electrónico al servicio 016 online: 016-online@igualdad.gob.es.

El 016 es un número de teléfono gratuito y confidencial que no deja rastro en la factura y que atiende las 24 horas del día en 53 idiomas. Es también accesible para personas con discapacidad auditiva y/o del habla y baja visión. Además de ofrecer información general, cuenta con un servicio de asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata para todas las personas que lo necesiten, realizada por personal especializado.

Este servicio deriva las llamadas de emergencia al 112, está coordinado con los servicios similares de las comunidades autónomas y ofrece información a las víctimas y sus entornos sobre qué hacer. Informa igualmente sobre recursos y derechos de las víctimas en materia de empleo, servicios sociales, ayudas económicas, recursos de información, de asistencia y de acogida para víctimas de violencias machistas.

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