'Riders' de Glovo de toda España claman contra la precariedad laboral y la falta de derechos.

Los detalles Los repartidores denuncian que su situación laboral sigue siendo precaria pese a la entrada en vigor de la llamada Ley Rider. Según explican, la empresa tiene previsto despedir a más de 700 trabajadores y se niega a negociar un convenio colectivo.

Este fin de semana, los repartidores de Glovo han convocado una huelga general en todo el país para visibilizar sus demandas laborales. A pesar de la Ley Rider, denuncian la precariedad de su situación y el posible despido de más de 700 trabajadores, además de la falta de un convenio colectivo. Randolf Moreno, delegado sindical, critica la dependencia de un algoritmo para la estabilidad laboral. Los trabajadores alertan de abusos, como el caso de Jelitsa, quien no recibió su remuneración completa tras un accidente. Gabriel Peter, otro delegado, señala que los tiempos de entrega no consideran factores externos, lo que puede llevar a sanciones. Los sindicatos advierten que este modelo de empleo afecta a toda la sociedad, mientras Glovo se niega a pronunciarse sobre las reivindicaciones.

Este fin de semana, los repartidores o 'riders' de Glovo han convocado una huelga general en todo el país y han salido a la calle para hacer visibles sus reivindicaciones. Con sus mochilas de reparto a un lado, los trabajadores han tomado pancartas y han coreado consignas como "no a los despidos".

Los repartidores denuncian que su situación laboral sigue siendo precaria pese a la entrada en vigor de la llamada Ley Rider. Según explican, la empresa tiene previsto despedir a más de 700 trabajadores y, además, se niega a negociar un convenio colectivo que regule sus condiciones laborales.

Randolf Moreno, delegado sindical y miembro del comité de huelga, ha subrayado algunas de las principales preocupaciones del colectivo: "La estabilidad, la tranquilidad y la seguridad de un trabajador no puede depender de un algoritmo".

Los trabajadores también alertan de posibles abusos laborales en su día a día. Jelitsa, repartidora de Glovo, relata su experiencia tras sufrir un accidente mientras trabajaba: "Tuve una fractura de tobillo". Durante su baja, asegura, no recibió la remuneración completa que le correspondía: "Los meses que estuve de baja no percibí ingresos en su totalidad".

Por otro lado, critican las condiciones impuestas por el sistema de reparto. Gabriel Peter, delegado sindical del comité de empresa, explica que los tiempos asignados para las entregas no tienen en cuenta factores externos: "Tenía 21 minutos desde que me asignaban el pedido hasta que lo entregaba al cliente". Ese margen incluye también el tiempo que el restaurante tarda en preparar el pedido, lo que puede generar retrasos ajenos al repartidor: "Si hay demora, automáticamente llegan sanciones", añade.

Desde el ámbito sindical, Carlos Sola, del área de acción sindical de CCOO, cuestiona el papel de los algoritmos en la gestión laboral: "El algoritmo decide si se sanciona o no, o si se despide. Esto es, cuanto menos, cuestionable en una empresa en este país". También se han portado banderas del sindicato CCOO y se han coreado consignas como 'Glovo, escucha, estamos en la lucha', 'Más derechos, menos algoritmo' o 'Convenio ya, basta de precariedad'.

Los sindicatos advierten de que este modelo de empleo no solo afecta a los repartidores, sino al conjunto de la sociedad. "La imposición de la precariedad no es solo para los trabajadores, es para todos. No podemos permitir que este modelo triunfe", afirma Sola, quien también denuncia la externalización masiva del servicio a través de decenas de empresas.

Por el momento, la empresa no ha dado respuesta a las reivindicaciones. Preguntada por laSexta, Glovo ha confirmado que no se pronunciará sobre la situación.

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