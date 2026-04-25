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El poder de la luz

De las bombillas de toda la vida a las LED como forma de ahorro: una buena iluminación revive la casa y las facturas

El contexto Laura Muñoz Vázquez, socia de Emmme Interiorismo, sostiene que hoy en día cuentan "con sistemas de regulación para todo tipo de iluminación que permite crear diferentes escenas". "En la entrada necesitamos iluminación general que nos permita coger llaves y mirarnos al espejo", explica.

De las bombillas de toda la vida a las led como forma de ahorro: una buena iluminación revive la casa y las facturas.
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La tiranía de la luz fría de techo iluminando nuestros hogares está llegado a su fin: ni favorece, ni acompaña, ni sale rentable. Y es que a veces un pequeño gesto puede hacer que todo cambie en cualquier habitáculo, tanto de manera estética como económica.

Tal y como dicen los expertos, una cosa es alumbrar y otra iluminar y una manera y una manera de ahorrar, dicen, es analizar para qué queremos la luz en cada espacio.

Laura Muñoz Vázquez, socia de Emmme Interiorismo, sostiene que hoy en día cuentan "con sistemas de regulación para todo tipo de iluminación que permite crear diferentes escenas".

"En la entrada necesitamos iluminación general que nos permita coger llaves y mirarnos al espejo", explica. "Luego, damos paso a iluminación general para la zona de día, donde se pueden poner muchos focos", agrega.

Así, narra que para la zona de comer se puede instalar una lámpara más decorativa y cálida, mientras que para la zona de trabajo, es mejor contar con una luz más potente a la par que neutra.

La clave por tanto no es cuánta hay, sino cuál encendemos y cuál elegimos. Por su parte, la responsable de Iluminación Raquel, Raquel Acebrón Bellanco, expone la gran diferencia de gastos entre una bombilla halógena de 300 vatios y una de led de 15 vatios.

"Por ejemplo, una bombilla de las que tenemos todos en casa, de las de toda la vida, puede sustituirse por una de led. El ahorro energético es brutal, un 60-80% en el contador de la luz", añade la experta.

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