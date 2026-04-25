Una buena oferta, buen ambiente y flexibilidad: las condiciones de los jóvenes científicos de datos, los perfiles más codiciados

Los detalles Muchos preguntan al asistente virtual de sus bancos cuánto se han gastado en ocio este mes, pero para obtener una respuesta, detrás hay un equipo de científicos de datos como Andrea Falcón, que asegura que dedican "mucho tiempo a entender qué problemas" pueden "resolver y las necesidades que pueden tener los clientes".

El sector tecnológico es el más demandado para 2026, con jóvenes estudiantes recibiendo ofertas antes de graduarse. Sin embargo, la pregunta es qué roles desempeñan estos graduados. laSexta ha investigado y entrevistado a Andrea Falcón, científica de datos en BBVA, quien explica que su equipo desarrolla códigos para asistentes virtuales, estableciendo controles sobre qué pueden responder. Además, dedican tiempo a identificar problemas y necesidades de los clientes, humanizando la tecnología. Fernando Bellón de Aguilar, de BBVA, destaca que buscan talentos recién licenciados, ofreciendo programas específicos y valorando experiencia en IA. Para atraer y retener estos perfiles, ofrecen buena remuneración, ambiente laboral y flexibilidad.

El sector tecnológico concentra los trabajos más demandados este 2026. Muchos jóvenes estudiantes reciben ofertas de trabajo incluso antes de salir de la universidad, pero la gran pregunta es ¿qué hacen realmente cuando acaban los estudios?, cuestión en la que laSexta ha indagado.

Muchos preguntan al asistente virtual de sus bancos cuánto se han gastado en ocio este mes, pero para obtener una respuesta, detrás hay un equipo de científicos de datos como Andrea Falcón, que ha sido entrevistada por este medio.

"El código es el lenguaje con el que nosotros damos instrucciones a los insistentes por ejemplo sobre cómo se tienen que comportar", explica.

Asimismo, esta científica de datos de BBVA narra que ponen "ciertos controles a qué cosas puede responder y que cosas no": "Por ejemplo, si preguntas sobre el tiempo o noticias de actualidad, nuestra aplicación no debería responder".

"Dedicamos mucho tiempo a entender qué problemas podemos resolver y las necesidades que pueden tener los clientes", agrega Andrea. Así, estos trabajadores, cuyos perfiles son los más buscados por las empresas, analizan, plantean y resuelven a la par que humanizan la tecnología.

Fernando Bellón de Aguilar, responsable de adquisición de talento en BBVA, expone que para reclutar perfiles, buscan, principalmente en universidades, "a gente recién licenciada": "Tenemos programas de talento específicos para recién licenciados que se incorporan con nosotros y últimamente en 'startups'... También en 'startups' porque empiezan a adquirir experiencia utilizando la IA y es un talento que es muy interesante para nosotros".

"Primero, una buena oferta económica. Segundo, y estas nuevas generaciones lo demandan, un muy buen ambiente de trabajo donde ellos se sientan cómodos y después flexibilidad y buena conciliación. Son los tres elementos para poder atraer y que se queden estos perfiles", narra Bellón. Porque con cientos de ofertas cada día sobre la mesa, conseguir o retener a los trabajadores más buscados hoy en día se ha convertido en todo un reto para las empresas.

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