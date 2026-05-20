Angustioso rescate en el Manzanares: un policía y una persona sin hogar auxilian a una mujer tras caer al río madrileño

La mujer ha caído desde una altura de 10 metros, lo que le ha ocasionado graves lesiones en la espalda. Su rescate, además, fue complicado, debido a la naturaleza del accidente.

Un policía y una persona sin hogar se han lanzado al río Manzanares, en Madrid, para socorrer a una mujer que había caído al agua. Como se pueden ver en el vídeo sobre estas líneas, la mujer ha caído desde unos 10 metros.

"El Manzanares, a su paso por Madrid, tiene unos 50 centímetros de profundidad", indica Leo Álvarez. La mujer, como cuenta el periodista, la mujer ha caído en el agua lesionándose de gravedad la espalda.

"El primero que salta es una persona sin hogar, un chico tunecino, y el siguiente es un policía porque llaman a la policía", explica Álvarez. Ambos han auxiliado a la mujer hasta que han llegado los servicios de emergencia.

El periodista señala que el rescate no fue fácil ya que necesitaron medios acuáticos, una escalera articulada y una camilla nido. "La chica ha sobrevivido, pero está grave", añade. El chico tunecino, por su parte, sufrió una hipotermia tras lanzarse a auxiliar a la mujer.

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