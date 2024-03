La actitud de Sergio Fuentes en el último programa de 'Equipo de investigación' de laSexta, le puede salir cara. Comentarios, según él en broma, como "Hola chicas, ha llegado el proxeneta" , han incendiado las redes sociales en Andorra y han alertado a las autoridades del país, que ya han comenzado a investigar al que se hace llamar 'el Rey del Onlyfans'.

Sergio Fuentes tiene una agencia de management en Andorra a través de la que representa a jóvenes con perfiles en OnlyFans. Y sus palabras en el programa de laSexta sobre las características que le parecen mejores para este tipo de perfiles, ha enfadado a mucha gente. "Obviamente, las chicas jóvenes gustan más", precisaba durante la entrevista y el periodista le preguntaba a continuación: "Pero... ¿incluso que rocen la minoría de edad?". "Incluso si son menores mejor", añadía entre risas pero aclarando que "no podría". También en respuesta al redactor, indicaba que alguna menor sí que le había propuesto formar parte de las personas a las que representa.

A raíz de esta declaración, la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Policía de Andorra está investigando al que, también en el programa, se consideraba un Rey en OnlyFans Así lo ha anunciaba, en el programa de radio 'Avui serà un bon dia' de Radio Nacional de Andorra, la ministra de Justicia e Interior de Andorra, Ester Moliné. "Vinculaban menores y pornografía y, por lo tanto, la Policía a partir de aquí decidió investigar", manifestó.

Sergio Fuentes se defiende y asegura a laSexta que en todo momento estaba hablando de broma. "Es humor negro y evidentemente no voy a salir en la televisión diciendo que trabajo con menores. En la vida he trabajado con menores", subraya. Lo que parece que se lo olvida es que sí utilizó la palabra 'jóvenes'. "Cuando digo que es mejor que sean inocentes ni siquiera me refiero a la edad. Cuando digo inocentes no me refiero a jóvenes, me refiero a chicas que puedan ser tu vecina...", añade.

No obstante, por sus comentarios, en este momento, se encuentra en el punto de mira de la Policía de Andorra.